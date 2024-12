Esonero immediato a fine partita: scelto Mancini come sostituto

Ribaltone in panchina con il club pronto ad esonerare l’allenatore e puntare su una nuova scelta che può portare al ritorno di Roberto Mancini in panchina.

Un momento davvero complicato per la società che è disposta a dare una svolta immediata pur di provare ad ottenere dei risultati migliori. Perché quello che è accaduto nelle ultime settimane è quasi senza precedenti per la storia recente del club che ora può andare a decidere di esonerare l’allenatore e scegliere Mancini come sostituto.

La decisione da parte della società arriverà subito nelle prossime ore perché si valuta quello che può essere deciso dal club che pensa seriamente di esonerare l’allenatore con Mancini che è pronto subito a tornare in panchina per cercare di riscattare questi ultimi anni.

Esonero a fine partita: scelto Roberto Mancini

Ormai il tempo è scaduto anche per uno dei migliori allenatori che ci sono in circolazione, perché la società ha deciso di cambiare allenatore e sarà esonerato l’attuale per puntare su Roberto Mancini che può prendere il suo posto e tornare.

In questo momento c’è una squadra che su tutte sta deludendo in un modo davvero inspiegabile. Perché ci sono delle novità che riguardano quello che può accadere con Guardiola che rischia l’esonero dal Manchester City. E’ arrivata l’ennesima sconfitta per la squadra di Pep che negli ultimi anni aveva dato vita ad un ciclo importantissimo e ricco di vittorie.

Adesso però la situazione si è ribaltata con il Manchester City che nelle ultime 12 partite ha perso 9 volte, pareggiato 2 e ottenuto solo 1 vittoria tra Premier League, Champions e Coppa di Lega inglese. Una situazione disastrosa che mette a serio rischio la posizione di Guardiola che può essere esonerato dal Manchester City.

Adesso ci sono degli aggiornamenti che riguardano proprio quella che può essere la scelta da parte della società inglese che ha perso la pazienza. Pare che possa davvero arrivare l’esonero di Guardiola dal Manchester City e Roberto Mancini è tra i principali candidati per la panchina.

L’ex CT dell’Italia ha già allenato per diversi anni il Manchester City ai primi anni del progetto dello sceicco che ha un grande rapporto con lui per essere stato capace di vincere la prima Premier League della sua gestione. Occhio alla possibile chiamata per Roberto Mancini dal Manchester City con l’esonero di Guardiola.