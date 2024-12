Esonero in Seria A, fatale l’ultima sconfitta: pronto un grande ritorno

Potrebbe scattare sotto Natale un altro esonero in Serie A, con l’ultima sconfitta che risulta fatale ai fini della classifica.

Perché in Serie A c’è chi non riesce a risollevarsi e, dopo lo scontro diretto perso nel corso di questa domenica, in panchina sarebbe poi pronto pure un grande ritorno nel nostro campionato.

Potrebbe scegliere un allenatore che, in Serie A, ha già vissuto una grande esperienza portandosi a casa pure un trofeo nella sfida vinta tra Napoli e Juventus, nella finale che riuscì a portare a casa. E adesso, l’ex calciatore del Milan e pure allenatore in Serie A, potrebbe finire in panchina, di nuovo nel massimo campionato italiano.

Sconfitta fatale, pronto un grande ritorno in Serie A: arriverebbe in caso di esonero

Ha cercato fortuna altrove dopo l’esonero che si consumò a fine stagione quando non riuscì a portare a casa lo Scudetto, con non pochi problemi che vennero fuori quando poi si decise di puntare su altro.

Il tecnico italiano, nonché leggenda del nostro calcio, ha cercato fortuna all’estero e anche in Serie B ma dopo l’esonero possibile di questo week-end, a causa della fatale sconfitta nello scontro diretto tra i bassifondi della Serie A, ecco che viene fuori di nuovo il suo nome.

Perché dopo l’avventura vissuta alla Sampdoria, Andrea Pirlo è il primo nome per la panchina del Cagliari, qualora i sardi dovessero decidere di salutare Nicola con il suo esonero. Sconfitta pesante quella contro Di Francesco, in Venezia-Cagliari, che potrebbe appunto portare alla scelta in panchina per l’ex allenatore dell’Empoli.

Serie A, esonero dopo la sconfitta: spunta Pirlo per la panchina

Il Cagliari ha perso al Penzo e questo accende interrogativi sul futuro ai sardi per Davide Nicola, che rischia l’esonero. Tra gli allenatori liberi, con Giulini che lo stimava a tal punto da individuarlo come possibile candidato per la panchina del suo club in passato, c’è il nome di Andrea Pirlo. L’ex allenatore della Samp è ancora sotto contratto con i blucerchiati, ma la grande opportunità di allenare in Serie A, potrebbe portare Pirlo a scegliere di lasciare l’attuale contratto con il club di Genova e firmare per il Cagliari, appunto.

Ultime in Serie A: da che situazione ripartirebbe Pirlo

Una situazione attuale, quella che si vive al Cagliari, non felicissima in Sardegna. Quella che starebbe spingendo il Cagliari ad un’attenta valutazione sull’esonero di Nicola, con Pirlo sostituto, vede lo stesso tecnico ex Juventus a finire in una situazione che vede i sardi terzultimi in classifica e col Venezia che respira e prova a risalire la china.