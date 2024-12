Guardiola Manchester City: l’ultima richiesta prima dell’addio, c’entra il Milan

Milan nei guai: svelata l’ultima richiesta folle di Pep Guardiola. Il Manchester City fa sul serio e a gennaio è pronto a fare pazzie: ecco tutti i dettagli.

Salvate il soldato Pep. Guardiola, questa volta, si è impersonificato nel celebre film di Steven Spielberg che fa da assist per parlare del momento scuro che sta vivendo il Manchester City.

Ancora una sconfitta per gli inglesi, che sono stati superati anche dall’Aston Villa di Emery. Un altro risultato negativo per la squadra che non riesce più a vincere.

Adesso la situazione si fa davvero critica: Guardiola non ha perso solo il primo posto in classifica, ma anche la qualificazione alla prossima Champions League. Ad oggi, infatti, i Cityzens sarebbero fuori dalla massima competizione europea.

Una vera catasfrofe per gli sceicchi che adesso sono pronti ad intervenire a gennaio per ritoccare, in maniera profonda, la rosa del Manchester City.

Guardiola non è in discussione. Il recente rinnovo di contratto ha praticamente blindato l’allenatore spagnolo, che dovrà essere bravo ad uscire fuori dal vortice che avvolge la sua squadra, che in 12 partite ha vinto solo una volta, con nove sconfitte e due pareggi.

Numeri disastrosi per il Manchester City che a gennaio è pronto ad intervenire sul mercato per accontentare le ultime richieste di Pep Guardiola.

La lista della spesa del tecnico spagnolo è già pronta per un maxi investimento che può abbattere la barriera dei 100 milioni di euro. La priorità, innanzitutto, è quella di sostituire Rodri con un centrocampista di qualità.

Emergenza Manchester City: Guardiola non fa sconfita, Milan coinvolto nell’ultimo affare di mercato

E’ il Daily Star a fare il punto della situazione sulla richiesta di Guardiola, che è pronto a fare follie per portare il Manchester City ai vertici del calcio inglese.

Il tecnico, infatti, non intende chiudere la sua avventura in questo modo. Prima di lasciare, intende concludere al meglio questa stagione.

Per questa ragione, nel mercato di gennaio Guardiola vuole portare al Manchester City Tijjani Reijnders che è considerato il profilo perfetto per sostituire Rodri.

Reijnders Manchester City: nuovi aggiornamenti, la decisione del Milan

Sirene inglesi, dunque, per il centrocampista del Milan che è considerato incedibile dai rossoneri. Il richiamo della Premier può tentare Reijnders che potrebbe prendere in considerazione l’offerta del Manchester City.

Guardiola ha già pronta l’offerta da 50 milioni di euro da presentare ai rossoneri, che a quel punto avrebbero validi motivi per valutare la cessione dell’olandese che in questo momento è uno dei migliori del Milan, con 8 gol e 3 assist in 22 partite tra Serie A, Coppa Italia e Champions League.

Numeri impressionanti che hanno spinto Guardiola a tentare l’affondo per portare al Manchester City Reijnders che può essere il salvatore della patria e del soldato Pep ma prima del lieto fine, servirà l’accordo con il Milan che al momento non intende privarsi, per nessuna ragione al mondo, l’olandese. Sarà, dunque, una bella battaglia nella prossima finestra di mercato invernale.