Inter, bomba Lautaro: scambio con tre giocatori

Colpo di scena con le ultimissime notizie di calciomercato che riguardano quello che può accadere in casa Inter per il futuro di Lautaro Martinez.

L’attaccante e capitano nerazzurro ora può seriamente pensare di dare una svolta improvvisa alla propria carriera con un trasferimento che può restare nella storia perché ci sono delle novità in merito alla possibile cessione di Lautaro Martinez dall’Inter.

Ci sono dei nuovi aggiornamenti che arrivano su quella che è la situazione di Lautaro Martinez che prima aveva una clausola rescissoria da 111 milioni di euro poi abolita dal club nerazzurro, ma ora arrivano delle nuove notizie che riguardano la possibile partenza del giocatore per una cifra anche più alta.

Occhio a quello che può accadere ora perché ci sono delle notizie molto importanti in merito a quello che può accadere perché si parla ora di una società che sembra fortemente interessata a poter puntare su Lautaro Martinez che può andare via dall’Inter.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez: cessione con scambio

Possibile colpo a sorpresa da parte di una squadra che pensa seriamente di andare ad affondare il colpo per provare a prendere Lautaro Martinez che può lasciare l’Inter e firmare con un nuovo club. Ci sono delle novità molto importanti che ora arrivano e riguardano questa possibilità concreta che si può andare a realizzare.

Secondo le ultime notizie Lautaro Martinez può anche pensare di lasciare l’Inter dopo tanti anni di fronte ad una folle offerta che arriverebbe per lui da un punto di vista di un lungo contratto e molto importante a livello economico, così come anche per l’Inter.

La bomba di calciomercato arriva direttamente dall’Argentina, il paese di Lautaro, che rivela quella che può essere una clamorosa svolta per il futuro del bomber argentino dell’Inter. Come rivelato da El Grafico, è il Chelsea che vuole comprare Lautaro Martinez e prepara l’offerta all’Inter.

Secondo le ultime notizie i Blues allenati da Maresca ritengono Lautaro Martinez perfetto per il Chelsea e sono pronti a mettere sul piatto per convincere l’Inter una folle offerta ricca e milionaria compresa di ben tre giocatori come contropartita tecnica.

Secondo le ultime notizie i giocatori che il Chelsea vuole proporre all’Inter per Lautaro Martinez sono Benoit Badiashile, Carney Chukwuemeka e Mykhailo Mudryk, con quest’ultimo che attualmente però è sospeso dopo essere risultato positivo al doping e che ora deve fare i conti con la giustizia.