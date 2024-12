Inter, cessione a sorpresa: ha chiesto di andare via

Possibile addio perché il calciomercato dell’Inter può portare sorprese come anche l’addio di un calciatore della rosa allenata da Simone Inzaghi.

Arrivano aggiornamenti di calciomercato sul fronte cessioni e partenze perché per l’Inter potrebbe arrivare un addio molto importante al termine della stagione con un giocatore pronto ad una nuova avventura e cercare una svolta.

Sono diversi i calciatori della rosa nerazzurra che continuano ad aumentare il loro livello e finire sempre di più nel mirino dei club migliori d’Europa. Adesso ci sono delle novità che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro perché l’Inter può valutare seriamente di vendere il giocatore.

Adesso si aspetta di capire come possono andare le cose da un momento all’altro considerando che ci sono sempre i problemi economici che mettono nei guai le casse dell’Inter che ora vuole provare a capire come potranno andare al meglio le cose in vista del futuro anche aprendo alla cessione di diversi giocatori importanti.

Calciomercato Inter, cessione in Premier di un calciatore

Simone Inzaghi potrebbe perdere diversi dei suoi giocatori della rosa perché ci sono dei profili che piacciono sempre di più ai migliori club d’Europa e per questo si valuta quello che può essere l’addio ora di un altro campione della rosa dell’Inter che sta aumentando sempre di più il suo livello in campo.

Al momento la situazione sembra chiara perché c’è un giocatore su tutti che ha fatto un vero salto di qualità notevole e che resta sempre di più sotto osservazione dei migliori club d’Europa. Occhio a quella che può essere quindi anche una cessione dell’Inter per Yann Bisseck che è finito nel mirino di club di Premier League.

Secondo le ultime notizie ci sono ora degli aggiornamenti che arrivano e riguardano la possibile mossa dell’Inter che ha tra i piani quello di uscire da questo momento di difficoltà economica e la vendita di alcuni giocatori della rosa può essere d’aiuto.

Ora c’è Yann Bisseck che può essere venduto dall’Inter perché Tottenham e West Ham stanno visionando da vicino la crescita del giocatore e di recente si sono fatti vivi emissari dei due club inglesi nella città di Milano. Possibile cessione del giovane centrale nerazzurro che può chiedere di andare via per un salto importante andando a giocare in Premier e ricevendo un ingaggio nettamente migliore.