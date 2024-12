Milan, infortunio Rafael Leao: cambiano i tempi di recupero

Aggiornamenti sulle condizioni fisiche dell’attaccante del Milan Leao. Il giocatore parteciperà alla prossima Supercoppa? Novità sui tempi di recupero, ecco tutti i dettagli.

La vittoria contro il Verona ha dato fiducia all’ambiente rossonero con Fonseca che si è salvato da un esonero quasi certo, che sarebbe arrivato in caso di risultato negativo.

Adesso, la data da cerchiare in rosso è la super sfida di domenica 29 dicembre contro la Roma. Un match che arriva prima dell’impegno in Supercoppa della squadra rossonera, in programma il 3 gennaio contro la Juventus.

Per le prossime partite del Milan ci sarà anche Leao?

L’attaccante si è fatto male contro il Verona. Un infortunio che arriva in un mese chiave per il futuro dei rossoneri, ecco le condizioni del giocatore.

Momento di grande difficoltà per il Milan che oltre a Pulisic e Morata deve fare i conti anche con l’infortunio di Leao.

Attacco dimezzato, dunque, per Paulo Fonseca che deve fare a meno dei propri big. Il dubbio, adesso, riguardo la possibilità di un recupero di questi giocatori anche in vista della Supercoppa italiana, che anche quest’anno si terrà a gennaio 2025 in Arabia Saudita.

Milan, quando torna Leao? Quante partite salta il portoghese

E’ l’edizione odierna di Tuttosport a fare il punto della situazione sulle condizioni fisiche dell’attaccante, che è uscito per infortunio a seguito di un problema muscolare accusato contro l’Hellas Verona.

Come sottolineato dal quotidiano, in casa rossonera c’è preccupazione sullo stato di salute di Leao. Gli esami hanno escluso il peggio ma adesso tocca al campo decidere se rischiarlo oppure no.

La visita medica strumentale ha evidenziato l’elongazione al flessore. Un problema risolvibile nel giro di qualche settimane, dunque recuperabile per la partita di Supercoppa del Milan contro la Juventus.

Difficile, invece, il recupero di Leao per l’ultima gara del 2024 contro la Roma. Ma c’è un dubbio che attanaglia Fonseca e lo staff medico rossonero.

Infortunio Leao: quanto tempo starà fuori?

Periodo di riposo per il calciatore che si sottoporrà ad un nuovo esame la prossima settimana. In base all’esito della risonanza magnetica, si capirà se Leao sarà convocato per Riyad in vista della Supercoppa, nella Final Four contro Juventus, Atalanta ed Inter.

La certezza, comunque, è che Fonseca di sicuro non rischierà Leao per l’ultimo impegno del 2024 contro la Roma. Il tecnico, dunque, contro i giallorossi è in emergenza con Morata e Pulisic che andranno rivalutati, con buone speranze di recuperare dall’inizio lo spagnolo piuttosto che lo statunitense.

Inoltre, anche in vista della Supercoppa, saranno da valutare anche le condizioni di Yunus Musah e di Ruben Loftus-Cheek, indisponibili a causa di alcuni problemi muscolari.