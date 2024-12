Disastro Manchester City, la soluzione arriva dal Milan

E’ il momento più complicato della storia recente del Manchester City e anche della carriera di Pep Guardiola che ora cerca soluzioni in Italia e al Milan.

Il club inglese dello sceicco allenato da quello che è considerato uno dei migliori allenatori al mondo in questo momento non sta attraversando un momento semplice. Perché nelle ultime 12 partite stagionali sono arrivate 9 sconfitte, 2 pareggi e 1 vittoria soltanto per il Manchester City di Guardiola che ora rischia anche l’esonero.

La squadra non sembra rispondere più all’allenatore e per questo motivo che si cercano delle soluzioni alternative a questa soluzione di grande difficoltà. Adesso ci sono delle novità molto importanti con il Manchester City pronto a dare una svolta al progetto e provare a fare nuovi acquisti con alcuni che possono arrivare dall’Italia e dal Milan.

Arriva la possibile svolta di mercato che può cambiare il futuro anche per diversi giocatori in Italia e chi gioca nel Milan visto che ora a farsi avanti è direttamente il Manchester City di Guardiola che vuole provare a risolvere quanto accaduto in questi mesi, perché adesso c’è la volontà di andare a fare qualcosa di importante per il futuro.

Calciomercato: il Manchester City compra dal Milan

Sono diversi i giocatori che ha chiesto Guardiola al Manchester City per restare e provare a risolvere le cose, perché ormai sembra arrivato alla fine di un progetto la squadra inglese con molti giocatori pronti ad andare via e ripartire altrove con nuovi stimoli. Di mezzo ci sono anche alcuni infortuni che pesano e su tutti quello di Rodri che si è dimostrato il motore del club inglese.

Non vuole abbattersi Guardiola e vuole aiutare il Manchester City ad uscire da questo momento. Per farlo però servirà una mini rivoluzione interna con il club inglese che dovrà cercare in tutti i modi di mettersi alle spalle anche nomi di giocatori importanti che hanno fatto la storia del club e che ora vanno sostituiti.

Di conseguenza ne dovranno arrivare dei nuovi e tra tutti c’è un giocatore che il Manchester City vuole ad ogni costo e gioca nel Milan, si tratta di Tijjani Reijnders. Il centrocampista rossonero olandese sta facendo impazzire tutti in Europa che lo seguono da vicino e ora Guardiola vuole portarlo al Manchester City, uscendo allo scoperto e chiarendo che lui è una priorità assoluta.