Juventus: si sbloccano 2 cessioni, arrivano i soldi per Zirkzee

Ultimissime di calciomercato riguardo il futuro di Zirzkee che è sempre nella lista mercato della Juventus. Il calciatore può arrivare in bianconero grazie alla cessione di due giocatori.

Sali e scendi in casa Juventus. Con due cessioni, infatti, i bianconeri sono pronti a chiudere l’acquisto di Zirkzee dal Manchester United. Il giocatore olandese è il preferito di Thiago Motta per l’attacco, il profilo ideale per il tecnico italo brasiliano che ha fatto esplodere il bomber a Bologna.

La Juventus ha individuato in Joshua Zirkzee il profilo giusto per il proprio attacco. Il giovane olandese, esploso con la maglia del Bologna, potrebbe essere un acquisto chiave per Motta che sta cercando un giocatore con le sue caratteristiche per completare il reparto offensivo dei bianconeri.

Prima di procedere all’acquisto di Zirkzee, la Juventus dovrà completare delle cessioni. Ecco di quali giocatori.

Calciomercato Juventus: aggiornamenti sul prossimo acquisto

Reduce da un inzio di stagione deludente, il Manchester United è pronto a fare a meno di Zirkzee che non ha convinto il neo allenatore dei Red Devils Ruben Amorim.

Ecco perché a gennaio c’è la possibilità che Giuntoli decida di tornare in azione per portare alla Juventus Zirkzee che ha una valutazione di 50 milioni di euro.

I bianconeri, secondo quanto riportato dalla Spagna, sono disposti a completare questo affare nel caso in cui si riuscisse a definire la cessione di Mbangula e Fagioli, due giovani che sono finiti in lista di sbarco.

Le cessioni di Mbangula e Fagioli finanziano il colpo Zirkzee

E’ l’edizione odierna di Tuttosport a sottolineare la necessità della Juventus di vendere il giovane talento Mbangula che può portare in cassa almeno 10 milioni di euro. L’esterno belga, rivelazione di questa stagione, ha trovato spazio in fasi alterne e si è rivelato una risorsa importante per Thiago Motta

Nonostante le buone indicazioni, la società è pronta a fare meno di Mbangula che è finito nel mirino di Lens e Brest che sono pronti a prenderlo per almeno 10 milioni di euro. L’idea della società è quella di innescare un asta per la vendita del calciatore, che può portare tanti soldi.

La cessione del giovane bianconero non è l’unica, Giuntoli infatti valuta anche la possibilità di cedere Fagioli per fare un po’ di cassa e avere la possibilità di portare alla Juventus Zirkzee.