Serie A, esonero in arrivo: svelato il sostituto, la società ha deciso

Ritorno in panchina per l’allenatore di Serie A? Ecco le ultimissime notizie riguardo il futuro del tecnico che è pronto a subentrare nel corso di questa stagione. Arriva la decisione della società sull’esonero del mister.

Momento di grande difficoltà per la squadra che alla vigilia del campionato mai si sarebbe aspettata di essere in questa posizione in un momento della stagione come quello attuale.

Ecco perchè in città si alimentano le voci relative al cambio in panchina con l’arrivo di un altro allenatore esperto che già conosce la categoria.

Ci sono delle novità importanti che riguardano proprio l’esonero dell’allenatore di Serie A, ecco tutti i dettagli sulla scelta della società che sta meditando riguardo il futuro del tecnico che è finito in forte discussione.

Esonero in Serie A, cosa sta succedendo

Aggiornamenti sul futuro dell’allenatore che è pronto a tornare in pista dopo l’interruzione del rapporto con la Lazio della passata stagione.

Ci sono margini per il ritorno in pista del mister che ha un carattere molto forte ed è quello giusto che serve in questo momento alla squadra che si ritrova in una posizione in classifica davvero preoccupante.

Arrivano nuovi indizi sul futuro del mister che comunque, fino a poco tempo, aveva la fiducia da parte dell’ad della squadra che in estate ha scommesso fortemente su di lui.

Le cose, nel calcio, possono cambiare da un momento all’altro: ecco le ultimissime sull’esonero di Nesta da Monza e il possibile arrivo in panchina di Igor Tudor.

Futuro Nesta al Monza: la decisione

Nonostante la sconfitta contro la Juventus, non ci sono pericoli d’esonero per l’allenatore del Monza Nesta. L’ex difensore è tranquillo, la sua posizione non è in discussione. C’è totale fiducia da parte di Gallini che a gennaio è pronto a ritoccare la rosa con dei nuovi innesti.

A Monza sanno che ci sono delle difficoltà, contro la Juve la squadra ha fatto una gara di sostanza. Ad oggi non ci sono segnali di esonero di Nesta, anche se lui per primo sa che i risultati determinano il futuro di un allenatore.

In caso di eventuale ribaltone in panchina, la società può decidere di fare un’altra scelta giovane e puntare su un profilo low cost come Cannavaro o Pirlo oppure magari puntare su un tecnico d’esperienza, come Tudor o Ballardini.