Tensione Milan, lite con Fonseca: è accaduto davanti la squadra

Arrivano pessime notizie in casa Milan per l’aria che si respira perché continuano ad esserci complicazioni in quello che è il nuovo progetto rossonero con Fonseca alla guida.

Un momento davvero complicato questo che sta vivendo ora la squadra del Milan con continui risultati altalenanti e per questo motivo che si cerca di capire come fare andare per il meglio le cose in vista delle prossime settimane. Perché ora c’è una situazione davvero particolare quella che si vive all’interno dello spogliatoio con Fonseca che non sembra vantare la stessa fiducia dell’inizio.

E’ da subito che ci sono stati problemi evidenti con la squadra del Milan che sembrava per una parte mostrare disaccordo nei confronti del proprio allenatore e per questo motivo che si sono andati a creare subito malumori interni e anche liti con l’allenatore che non si è tirato indietro.

I senatori dello spogliatoio sembrano essere andati contro l’allenatore e si è visto in campo e fuori nell’atteggiamento dei giocatori anche sui social. Perché i primi a scontrarsi con Fonseca nel Milan sono stati Theo Hernandez, Leao e Calabria, ma ora continuano ad esserci problemi irrisolti che creano solo grande confusione.

Milan, lite con Fonseca davanti alla squadra

Qualcosa non va nel Milan ed è ormai troppo evidenti. I risultati in campo rispecchiano quello che è un malumore generale interno con un ambiente per nulla tranquillo e lo spogliatoio sembra spaccato in due nel Milan.

Il club rossonero che ora deve capire come risolvere al meglio questa situazione che ha preso in mano Fonseca e che ha preso anche decisioni forti senza temere niente e nessuno escludendo giocatori decisivi nello spogliatoio come Calabria, Theo Hernandez e Leao. Se per l’esterno d’attacco sembrano risolti in parte i problemi con i due terzini c’è un’aria pesantissima e di sfida continua.

Situazione difficile quella che sta provando a portare avanti l’allenatore Paulo Fonsca per il Milan è alle prese con una situazione di forte bilico a livello di progetto con il rischio di esclusione dalle Coppe per una classifica difficile da spiegare e per questo a pagare può essere anche l’allenatore con un esonero.

Adesso ci sono delle altre novità che arrivano e non sono per niente positive. Perché sembra guerra aperta tra Fonseca e Theo Hernandez per i due terzini contro il tecnico. Arrivano aggiornamenti da La Gazzetta dello Sport che scende nei dettagli di quello che è il caso Theo Hernandez al Milan che ha litigato con Paulo Fonseca.

Fonseca non è contento di Theo e considera ora Jimenez il titolare e lui la riserva. Per questo motivo sarebbe scoppiata una lite davanti ad alcuni compagni di squadra con l’allenatore che rinfaccia le prestazioni deludenti del suo calciatore.