6 punti di penalizzazione in classifica nel campionato italiano

Arriva una vera batosta per il club che non si aspettava di fare i conti con questa situazione e adesso che con la penalizzazione in classifica si ribalta tutto.

E’ un momento decisivo questo per quanto riguarda un club italiano che ora rischia davvero grosso, perché ci sono delle novità che arrivano con una pesante penalizzazione in classifica che cambia le carte in regola. Perché adesso il momento è piuttosto delicato e c’è il rischio che la stagione possa essere così compromessa.

Una vera batosta arrivata alla società italiana che ora aspetta solo l’ufficialità della notizia riguardo un penalizzazione in punti in classifica che era stata già annunciata. Non resta quindi che attendere quella che sarà la scelta della Giustizia Sportiva che ha preso questo tipo di provvedimento contro il club.

Penalizzazione in classifica, club italiano nei guai

Non un momento facile questo per la società che cerca di capire come far andare al meglio il resto della stagione ma ora bisognerà difendersi al meglio perché si inizia con una penalizzazione in classifica che inciderà sicuramente sul resto della stagione.

In un primo momento pareva tutto risolto in seguito a quello che è stato l’intervento dell’ex patron Antonio Colantonio, ma ora si torna a vivere una situazione da incubo per un club italiano che ora dovrà pagare con una pesante penalizzazione in classifica che ridisegna tutto.

Perché è nel campionato di Serie C che ci sarà una penalizzazione per la Turris che potrebbe arrivare a 4 o 6 punti tolti e in meno rispetto l’attuale situazione in classifica. Questa pesante decisione andrebbe sicuramente a compromettere la stagione attuale e i risultati sul campo della squadra.

Adesso emergono delle nuove ombre sui quelli che sarebbero i pagamenti relativi agli F24 per trattenute INPS e IRPEF. Secondo le ultime notizie, alcune operazioni finanziarie, del bimestre settembre-ottobre, sarebbero state bloccate a causa di pignoramenti sul conto societario. Una situazione che può chiudersi quasi sicuramente con una penalizzazione in classifica per la Turris che si ritroverebbe ancora una volta spalle al muro dopo che già in precedenza era stato tolto 1 punto al club per situazioni sempre di tipo economiche.