Bove torna a giocare, il retroscena sugli esami

Quello che è accaduto a Edoardo Bove lo scorso 1 dicembre ha scosso tutti nel mondo del calcio e in particolar modo chi nella Fiorentina l’ha vissuto in prima fila.

In casa Fiorentina non è la prima volta che in questi anni si ha a che fare con drammi di questo tipo e per fortuna che questa volta la cosa è andato nel miglior modo possibile, con il giovane centrocampista italiano arrivato in estate dalla Roma che si è ripreso e ora sta conducendo la sua vita, anche se non potendo giocare a calcio.

Ma ancora non è certo che alla fine Bove non possa più prendere parte a questo sport. Intanto, arrivano dei nuovi aggiornamenti proprio in merito a quello che può accadere da un momento all’altro con il giocatore che aspetta con molta pazienza dopo che si è già sotto posto all’intervento impiantando un defibrillatore sotto pelle.

Ci sono tante notizie che arrivano e riguardano quella che è la vicenda di Edoardo Bove che in questo momento aspetta con ansia quello che può accadere in futuro e resta sempre vicinissimo alla Fiorentina. Il giocatore in questo momento sta accompagnando la squadra a bordo campo partecipando anche in panchina e provando ad incoraggiare i suoi compagni.

Fiorentina, Bove torna a giocare: retroscena sugli esami

Adesso c’è grande attesa su quello che può accadere per il futuro e dove Bove può davvero da un momento all’altro ritrovarsi a dover fare i conti con quella che è la situazione legata alla sua carriera da calciatore.

Sono tante le ipotesi che sono venute fuori in queste settimane dopo il malore che ha colpito in campo il giovane calciatore che è stato costretto ad operarsi e ora ad osservare e attendere pazientemente. Perché ci sono delle novità proprio su quella che può diventare la strada che andrebbe a percorrere Bove a cui è stato anche detto che potrebbe presto scegliere la carriera da allenatore.

Adesso ci sono delle novità e degli annuncio che è andato a fare direttamente il suo allenatore Raffaele Palladino che ha parlato anche del futuro di Edoardo Bove spiegando che il suo auguri è quello di vederlo tornare quanto prima in campo e chiarendo che ora bisognerà aspettare gli esiti degli esami che effettuerà nei prossimi mesi. Ora non resta che attendere per capire se questo potrà accadere.