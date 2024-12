Calciomercato: è ufficiale Ciccio Caputo, svelata la nuova destinazione

Rimasto svicolato dopo la fine della sua esperienza all’Empoli, Ciccio Caputo a 37 anni ha deciso di ripartire. L’affare è stato ufficializzato nel giorno di Natale, ecco tutti i dettagli.

Nuova esperienza per l’attaccante, icona per tutti i fantagiocatori. Negli anni scorsi, infatti, è diventato un vero e proprio idolo per i fanta allenatori che durante l’asta si scontravano per avere la meglio ed ingaggio il giocatore.

La sua esultanza era diventata celebre in Serie A anche se le sue ultime stagioni non sono state del tutto positive. Ecco perché, alla fine, è rimasto nella lista dei giocatori svincolati. Adesso è pronto a ripartire per mettersi di nuovo in discussione, ecco in quale cub.

Arriva la svolta per quanto riguarda l’arrivo di Ciccio Caputo. Un colpo di scena incredibile che ha già appassionato i tifosi che sono pronti a sostenere il giocatore nella sua prossima avventura in campo.

Ecco l’annuncio ufficiale da parte del presidente che ha postato sui propri canali social la notizia dell’ingaggio di Caputo che a 37 anni sarà protagonista in questa nuova esperienza.

Calciomercato: colpo Caputo, il giocatore ha già accettato

Arriva l’ufficialità per il nuovo arrivo di Ciccio Caputo che è pronto a diventare il protagonista di questa nuova competizione.

L’attaccante, infatti, con un’esperienza ventennale nel calcio professionistico, attualmente svincolato, ha deciso di mettersi in discussione ed accettare la proposta del club di Kings League.

Ecco tutti i dettagli relativi all’ingresso nella competizione di Ciccio Caputo che sarà prontagonista della prossima Kings League Italia.

Ciccio Caputo in Kings League

Rivedremo di nuovo l’esultanza di Ciccio Caputo nella celebre competizione creata da Pique che è pronta a sbarcare in Italia. C’è l’ufficialità, infatti, riguardo l’ingaggio del giocatore che sarà la wild card della squadra TRM del presidente Marzaa.

Una scelta forte del 37enne che ha deciso di mettersi in gioco in questo campionato che vedrà protagonisti anche altri calciatori noti come Viviano e Nainggolan oppure Cacia e Fumagalli, ed altre sorprese pronte per essere annunciate prossimamente.

Quando inizia la Kings League? L’esordio in Italia è previsto tra gennaio e febbraio 2025. Le prossime settimane, dunque, saranno importanti per le squadre che avranno la possibilità di convincere altri volti noti del mondo del calcio che hanno la possibilità di sfruttare questa vetrina per ritornare protagonisti.