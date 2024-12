Inter, Lautaro Martinez sacrificato: già bloccato il sostituto

C’è un nome che mette tutti d’accordo in casa Inter e riguarda il prossimo attaccante che si andrà ad acquistare entro la prossima estate di mercato 2025.

Si lavora di continuo nella sede dei Campioni d’Italia che ora vogliono dare continuità ai recenti risultati e provare a dare una scossa in vista del futuro. Perché ci sono delle nuove notizie che riguardano il progetto dell’Inter che è pronto a prendere una piega diversa rispetto gli ultimi anni.

I guai economici del club nerazzurro sono evidenti e sotto gli occhi di tutti, per questo motivo che ora bisognerà cercare di trovare la strada migliore per cercare di continuare a vincere, ottenere risultati e allo stesso tempo ridurre i costi e rientrare dall’ampio buco economico creato dalla gestione Suning che ha quasi rovinato l’Inter.

Occhio quindi a quelli che possono essere i grandi sacrifici dell’Inter che può seriamente pensare di andare a vendere alcuni giocatori per abbattere i costi e provare a dare un segnale di svolta dal punto di vista economico. Perché ora ci sono delle nuove notizie di calciomercato anche su una possibile partenza di Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter: Lautaro Martinez fa spazio al bomber

Circolano diverse voci su quello che può essere l’addio di Lautaro Martinez dall’Inter ma anche Marcus Thuram ha tanto mercato e potrebbe cambiare il suo futuro da un momento all’altro. E’ difficile pensare che nei prossimi anni entrambi restino ancora in nerazzurro, di fronte a folli offerte la società nerazzurra valuterà anche la loro partenza.

Ed ecco che allora ci si inizia a guardare attorno perché ci sono delle importanti notizie che arrivano e riguardano il possibile cambio in attacco con l’Inter che prima di tutto penserà a vendere Correa e Arnautovic nel 2025 per fare cassa e già ha in mente il primo nome da prendere. Poi ci sarà pure la porta aperta per una cessione storica intorno ai 100 milioni di euro se dovessero arrivare offerte per Thuram o Lautaro Martinez.

La società sta iniziando a muovere i primi passi per il futuro e occhio allora a quella che può essere la scelta giusta per il futuro con il club che può pensare di far partire l’assalto su Santiago Castro, attaccante classe 2004 del Bologna che per movenze ricorda un po’ il primo Lautaro Martinez e l’Inter ha intenzione di prenderlo puntando su di lui per il futuro.