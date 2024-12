Milan: addio dopo la Supercoppa, già scelto il sostituto

Addio polemico dopo la Supercoppa, è questo lo scenario che si prospetta e che rischia di compromettere il futuro del Milan.

L’addio potrebbe materializzarsi molto presto, prima del previsto. La sensazione è che le parti, in questa settimana natalizia, abbiano avuto già modo di parlare e chiarire alcune questioni di carattere tecnico.

L’addio è l’ipotesi più conclamata, può arrivare subito dopo la Supercoppa in Arabia Saudita con i rossoneri che a inizio gennaio affronteranno la Juventus per accedere alla finalissima.

Il Milan, dal canto suo, ha deciso già di puntare su un altro elemento che ha dimostrato di avere tutte le qualità per fare bene. Adesso, dunque, non resta che attendere l’evolversi del mercato di gennaio che sarà davvero importanti per le sorti del club: ecco le ultimissime notizie che arrivano da Milanello.

In casa Milan è arrivato il momento delle scelte. Il mese di gennaio può essere decisivo per le sorti del club e di alcuni giocatori, che sono in netto contrasto con l’attuale allenatore Paulo Fonseca che, se dovesse essere confermato in panchina per tutta la stagione, rischia di compromettere non solo il futuro di questi calciatori ma anche un patrimonio tecnico della società. Infatti, con le ultime esclusioni, il valore di alcuni rossoneri è calato notevolmente: ciò è un problema per la società di Gerry Cardinale che a gennaio dovrà fare delle scelte.

Addio dopo la Supercoppa, cosa può succedere

O va vai Fonseca oppure dovranno andare via tutti quei giocatori che non rientrano nel progetto tecnico dell’allenatore portoghese.

La lista è abbastanza lunga e comprende anche alcuni protagonisti delle ultime stagioni del club, come Tomori e Loftus Cheek.

Entrambi, infatti, ex Chelsea, sono pronti a valutare con estrema attenzione il loro futuro al Milan.

In particolar modo, il centrocampista Loftus Cheek sta prendendo in considerazione l’eventuale ritorno in Premier League, con Newcastle, Nottingham Forest e Bornemouth interessate al giocatore.

Chi prende il Milan al posto di Loftus Cheek?

Il Milan, dalla cessione di Loftus Cheek, spera di incassare almeno 20 milioni di euro, molti dei quali saranno poi reinvestiti per l’acquisto di un altro centrocampista con Samuele Ricci del Torino o Frendrup del Genoa.