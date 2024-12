Tonali il regalo di Natale, torna a giocare in Italia

Un pacco che da scartare potrebbe essere più che elettrizzante. Perché il nome di Sandro Tonali torna ad essere accostato ai club di Serie A e occhio alla sorpresa.

Può essere la vera svolta del calciomercato di gennaio e proprio a Natale arriva una notizia che fa impazzire i tifosi del club italiano. Perché ci saranno delle novità in merito a quello che può essere un nuovo trasferimento di Tonali che dopo aver lasciato il Milan e il nostro campionato è andato a giocare in Premier League con il Newcastle.

Le cose per il club inglese non vanno poi così bene e per questo motivo si pensa anche ad un suo ritorno in Italia. Il giocatore è stato praticamente la prima stagione fermo per la squalifica calcioscommesse e ora si sta dimostrano un vero top player del Newcastle a suon di gol e prestazioni.

Ma Tonali può davvero tornare a giocare in Serie A? E’ questa la domanda che bisogna farsi al momento considerando che solo un anno e mezzo fa il club inglese per lui ha investito una cifra importante da circa 70 milioni di euro.

Calciomercato: Tonali il regalo di Natale in Serie A

La maglia della Nazionale di Sandro Tonali non è per nulla messa in discussione nonostante giochi lontano. Le sue grandi prestazioni arrivano forte e chiaro anche qui in Italia a distanza, ma allo stesso tempo lui vorrebbe prima o poi riavvicinarsi al suo paese.

Ecco che ora può quindi andarsi a creare una situazione davvero clamorosa che vedrebbe Sandro Tonali giocare di nuovo in Serie A. Sul forte centrocampista sono tanti i club interessati in tutto il mondo, ma un addio dal Newcastle e dalla Premier League potrebbe riportarlo in Italia.

Chi fa sul serio e vorrebbe provare a chiudere l’acquisto di Tonali è la Juventus che vuole approfittare della situazione attuale del Newcastle per puntare su di lui in mezzo al campo dopo aver venduto alcuni giocatori. Uno dei possibili partenti e che può rientrare proprio in uno scambio è Douglas Luiz che ha deluso.

Ma le sorprese non finiscono qui. Perché si parla di un altro possibile e clamoroso inserimento di Tonali da parte del Milan che può andare a fare un vero e proprio regalo di Natale a Fonseca che in quel ruolo ha bisogno di un nuovo innesto. I costi però sembrano proibitivi e allora il club valuta profili simili, giovani e di qualità come Reda Belahyane del Verona, Morten Frendrup del Genoa e Carney Chukwuemeka del Chelsea.