Esonero immediato, hanno già chiamato Allegri

Svolta clamorosa per una squadra che sta valutando seriamente il cambio allenatore con un esonero immediato che porterebbe Massimiliano Allegri in panchina.

Ci sono delle nuove notizie che arrivano in questo periodo natalizio che possono portare seriamente a dei cambi grossi perché ci sono diverse squadre che non stanno vivendo un momento positivo e con delusioni continue nei risultati che non erano per nulla attese. Per questo motivo che ora c’è una società che sta valutando in queste ore l’esonero dell’allenatore con Allegri pronto in pole.

La svolta può arrivare da un momento all’altro perché ora ci sono delle notizie molto importanti che riguardano quello che è stato deciso con l’allenatore che è pronto all’esonero in panchina per scegliere il nuovo tecnico che può essere proprio Allegri che in questo momento è disponibile dopo l’addio anticipato dalla Juventus.

Esonero in arrivo, la scelta per la panchina è Allegri

Ci sono delle notizie molto importanti che arrivano e riguardano quello che può essere l’esonero dell’allenatore con Allegri che può diventare la nuova scelta per la panchina. Perché il tecnico sta valutando quella che può essere la nuova offerta che può arrivare sul suo tavolo.

C’è una nuova squadra che pensa di cambiare e occhio al possibile esonero immediato che porterebbe al ritorno di Allegri di nuovo in panchina con un’avventura davvero importante da dover affrontare dove bisognerà lavorare sodo per recuperare le cose.

Non sta andando come previsto per uno degli allenatori che è pronto a cambiare tutto. Perché c’è il Tottenham che può esonerare Postecoglou subito dopo l’ennesima sconfitta in campionato. Il ko arrivato nella giornata di Santo Stefano contro il Nottingham Forest ha deluso tutti e ora anche la società pensa di cambiare. Una scelta che può portare ad Allegri come nuovo allenatore.

Occhio quindi al cambio che può arrivare da un momento all’altro con il Tottenham che può licenziare Postecoglou e chiamare Allegri come nuovo allenatore. Il club inglese dopo diverse e continue delusioni che ormai vanno avanti da troppi mesi può pensare di cambiare le cose per cercare di ottenere risultati diversi visto he ora si rischia anche una qualificazione nelle coppe europee.