Esonero ufficiale: scelto il nuovo allenatore, c’è il comunicato

Annuncio ufficiale da parte della società che ha comunicato l’esonero dell’allenatore e l’arrivo di un altro mister che guiderà la squadra in questa seconda parte di campionato.

La notizia era già nell’aria, adesso è diventata anche ufficiale. Il comunicato ha sancito la separazione fra la società e l’allenatore con l’arrivo di un altro tecnico che dovrà gestire questa situazione davvero complessa.

L’esperienza è dalla parte del mister che conosce molto bene l’ambiente e che intende raggiungere dei risultati importanti per poter tornare alla ribalta anche in Europa.

Adesso c’è grande attesa per vedere all’opera il mister che dovrà essere bravo ad integrarsi quanto prima all’interno dello spogliatoio e conquistare la fiducia dei giocatori che sono apparsi molto spaesati nelle ultime settimane.

Una scelta forte e coraggiosa da parte del club che dopo aver iniziato bene la stagione ha interrotto il flusso positivo a causa di varie vicissitudini che hanno portato anche all’allontanamento dell’allenatore.

Un altro cambio in panchina per la società che ha deciso di puntare sull’esperienza del tecnico. Infatti, alla fine ha prevalso questa decisione rispetto ad altre candidature anche straniere.

Calciomercato: annuncio ufficiale sul prossimo allenatore

C’è già l’addio dell’allenatore che è stato mandato via dal club a causa dei pessimi risultati ottenuti nelle ultime settimane.

La stessa società ha ufficializzato anche il nome del nuovo tecnico che dovrà guidare la squadra per la seconda parte di stagione. La scelta è ricaduta su una conoscenza del campionato che ha superato la concorrenza di altri allenatori.

Al vaglio dei dirigenti c’era anche la possibilità di portare sulla panchina dello Sporting Sarri o Allegri, i migliori in Italia e liberi da qualunque impiego.

Alla fine, però, la società ha optato per un allenatore che già conosce il campionato portoghese. Infatti, la dirigenza ha scelto di prendere l’allenatore del Vitoria Guimaraes Rui Borges.

In Portogallo, infatti, è possibile prendere gli allenatori di altre squadre concorrenti a stagione in corsa. La società per concludere l’operazione ha pagato 4,1 miilioni di euro per il suo arrivo a Lisbona.

Rui Borges allo Sporting, è ufficiale

C’è l’addio con Joao Pereira che non è più l’allenatore dello Sporting. Dopo l’addio di Amorim, la società aveva deciso di puntare sull’ex difensore che faceva già parte della società, visto che allenava la squadra B.

La scelta, però, non ha dato i frutti sperati visto che il tecnico ha ottenuto solo 3 vittorie in otto partite disputate. Ecco perché, per non perdere terreno in campionato, dove è in lotta per vincere il titolo, la società ha deciso di mandare via l’allenatore e prendere Rui Borges che adesso dovrà guidare lo Sporting per la restante parte di stagione.