Juventus, scambio col Milan: c’entra anche il Napoli

Gennaio sarà il mese decisivo per il futuro di diversi giocatori e per le scelte dei club che sono pronti a fare degli investimenti importanti per dare una svolta al progetto.

Un’operazione che potrebbe coinvolgere più club, perché ci sono delle novità molto importanti che riguardano quella che è la scelta della società di affondare il colpo già nei primi giorni del mercato di gennaio. Perché l’obiettivo del club è quello di andare a rinforzare la rosa e occhio anche alle uscite con uno scambio pronto.

Ci si lavora tanto in Italia per quelle che possono essere operazioni di calciomercato che possono coinvolgere club importanti come Juventus, Milan e Napoli. Perché si possono verificare diversi scambi tra i vari club appena nominati.

Adesso ci sono delle notizie inerenti a quella che può essere la scelta di una società di andare ad affondare il colpo con un arrivo che può essere utile già nei primi mesi di gennaio per provare a dare un valore aggiunto all’allenatore. Diversi i giocatori di Juve, Milan e Napoli in uscita che però possono tornare utili agli altri club rivali in Serie A.

Calciomercato Juve: scambio col Milan che beffa il Napoli

Possibile annuncio che può arrivare da un momento all’altro per un’operazione che può riguardare molto da vicino Juventus, Milan e Napoli.

Perché in questo momento ci sono degli aggiornamenti che arrivano e riguardano la mossa della Juventus che vuole prendere Tomori dal Milan e facendolo può beffare il Napoli. Perché il club rossonero valuta il suo difensore 25 milioni di euro, che è una cifra troppo alta al momento per i bianconeri che possono pensare ad inserire nell’operazione Danilo che è in uscita per abbassare il prezzo.

Una mossa che può tagliare fuori il Napoli che vuole prendere Danilo a gennaio ma la Juventus preferirebbe non rinforzare una diretta rivale al momento per la lotta al titolo considerando che ad oggi il Milan è più indietro e vuole cercare di prendere Tomori dopo l’infortunio di Bremer.