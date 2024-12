Il Milan ha già sostituito Tomori: Fonseca accoglie lo spagnolo

La rottura definitiva con ambiente (ma forse neanche tanto) e Fonseca starebbe spingendo Fikayo Tomori sempre più lontano da Milano e dal Milan.

Il difensore inglese è infatti destinato a lasciare il club rossonero nel prossimo calciomercato invernale, con la Juventus in pole position per ingaggiarlo. Considerato il rendimento che sta avendo in questa stagione, il Milan non sembrerebbe opporsi più di tanto all’uscita di Tomori, soprattutto nel momento in cui la Vecchia Signora si dovesse presentare con un’offerta di acquisto a titolo definitivo importante.

Nel frattempo, per evitare di farsi trovare impreparato, il gruppo di lavoro rossonero si sarebbe già messo alla ricerca di un sostituto dell’inglese, individuando nello spagnolo il profilo più adatto, per età e potenzialità, sul quale andare a puntare a gennaio.

Il Milan ha già sostituto Tomori

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Fikayo Tomori, oramai destinato a lasciare il Milan nel prossimo calciomercato invernale. Il rapporto mai sbocciato con Fonseca, misto ad un rendimento decisamente al di sotto delle aspettative, avrebbe messo un punto sulla sua avventura in rossonero, iniziata bene, proseguita meglio ma che starebbe finendo malissimo.

Oramai il difensore inglese non godrebbe neanche più del supporto della dirigenza, che difronte ad un’offerta importante di acquisto a titolo definitivo, lo potrebbe lasciare partire senza troppi complimenti. In questi giorni per Tomori si è parlato di Juventus, ma occhio anche ad alcuni club di Premier League, come ad esempio il Newcastle, che già in passato ha avuto a che fare con il Milan per l’affare Tonali. Ma in tutto questo: il Milan? Il club rossonero, per evitare di farsi trovare impreparato, avrebbe anche già individuato il giocatore col quale andare a sostituire Tomori, profilo giovane e di prospettiva, proprio come piace a Geoffrey Moncada.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il Milan è pronto a fare all-in su Cristhian Mosquera del Valencia nel prossimo calciomercato nel momento in cui l’inglese dovesse chiudere le valige e partire in direzione Torino.

30MLN per il sostituto di Tomori

Il Milan punta a cedere a titolo definitivo Fikayo Tomori per un motivo: il suo sostituto costa, ed anche tanto. L’unico nome presente sulla lista della dirigenza rossonera è quello di Cristhian Mosquera del Valencia, che per caratteristiche, età e prospettiva rappresenterebbe essere il profilo ideale sul quale andare a puntare in caso di movimenti lì dietro.

Stando a dati Transfermarkt, lo spagnolo ha una valutazione che si aggira attorno ai 30 milioni di euro, motivo per il quale difficilmente Tomori andrà via in prestito. C’è bisogno di liquidità dalle parti di Casa Milan, soprattutto se si dovesse decidere di compiere questo scambio di difensori.