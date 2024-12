Juventus, scippo all’Inter: prenderà il posto di Vlahovic

Il calciomercato di gennaio regalerà già tantissime sorprese e per questo motivo che ci sono delle nuove notizie inerenti ora a quelle che possono essere le scelte della Juventus.

Ormai non è più un segreto quello che si è rivelato essere un vero e proprio caso Vlahovic alla Juve. Perché l’attaccante serbo classe 2000 è in scadenza di contratto il prossimo giugno 2026 e ci sono rischi molto alti che si possa concludere tutto nel peggior modo possibile. Perché al momento non ci sono margini per un’intesa che riguarderebbe la firma dell’attaccante ancora in bianconero.

Il rinnovo di Vlahovic alla Juventus è più che lontano e per questo motivo che ora si cerca di capire come provare ad andare avanti con il giocatore con una strategia che possa favorire tutti.

Ci sono diverse ipotesi come quella di una cessione immediata la prossima estate 2025 per evitare di far crollare il prezzo fino ad arrivare allo zero, perché da gennaio 2026 può già firmare da svincolato un pre contratto con un nuovo club. Un’altra opzione può essere quella di un rinnovo più corto con clausola per Vlahovic.

Calciomercato Juventus: Vlahovic via, scelto il sostituto

Quello che sembra però certo ad oggi è che Vlahovic lascerà la Juventus e il club bianconero dovrà prendere un nuovo attaccante al suo posto, con diversi nomi che già si stanno monitorando in maniera concreta.

Secondo le ultime notizie di calciomercato pare che Vlahovic può davvero essere sostituito da un giovane calciatore che si sta già mettendo in mostra in Europa e anche in Italia, perché stiamo parlando di Santiago Castro che è un classe 2004 che la Bologna sta avendo un impatto mostruoso e i migliori club sono già sulle sue tracce.

Pare che sulle sue tracce c’è forte l’Inter che vuole prendere Castro ma la Juventus può anticipare il club nerazzurro beffandolo e scippando il giovane bomber argentino se dovesse riuscire a vendere Vlahovic nei prossimi mesi per il prossimo anno.

Vedremo che tipo di mossa sarà fatta e anche la scelta dello stesso giocatore che può fare la differenza. La Juventus segue Castro e può puntare forte su di lui per i prossimi anni, anche se non è l’unico giocatore che è seguito in questo momento per il reparto offensivo.