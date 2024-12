Stanno comprando Dybala di nascosto, l’annuncio dell’allenatore

Clamoroso annuncio che riguarda il futuro di Paulo Dybala pronto a lasciare per sempre la Roma dopo quello che è accaduto nelle ultime ore.

L’attaccante argentino ex Juventus è pronto ad una nuova avventura. Perché già in estate si era parlato di un possibile addio di Dybala dalla Roma con una trattativa ormai ben avviata con l’Arabia Saudita che sembrava ad un passo dalla chiusura dell’affare poi saltato per dei problemi economici.

Ma adesso si parla di nuovo di quello che può essere il trasferimento di Dybala via dalla Roma a causa anche di quella che è una clausola presente nel suo contratto che può portare il giocatore a dover a cambiare definitivamente la sua storia perché ci sono tanti club pronti a prenderlo.

In Italia c’è sempre un grande interesse che riguarda proprio La Joya che può cambiare ancora una volta maglia. In Serie A piace da sempre a tantissimi club e per questo motivo che ora arrivano delle novità inerenti a quello che può essere il futuro del giocatore pronto ad una nuova avventura, ma più orientato verso l’estero.

Calciomercato Roma: addio Dybala, la trattativa segreta

Tante società interessate in Italia e all’estero, come anche Boca Juniors e Galatasaray che sembravano quelle più intenzionate a puntare forte sul giocatore che ora dovrà prendere una decisione insieme alla Roma e decidere se andare via già a gennaio.

Adesso però c’è un annuncio davvero particolare che è arrivato perché direttamente l’allenatore ha dato un indizio molto importante su quello che sarà il futuro di Dybala che può giocare in Turchia con il Galatasaray.

Adesso fa sul serio il Galatasaray che vuole comprare Dybala e non si nasconde più perché ad uscire allo scoperto è stato direttamente il suo allenatore Okar Buruk, che è intervenuto in conferenza stampa nelle ultime ore e ha dato la sua risposta in merito a quella che è la trattativa per Dybala.

In merito alle voci di mercato e di un forte interesse verso Paulo Dybala da parte del Galatasaray ha parlato l’allenatore Buruk che ha elogiato l’argentino definendolo un giocatore prezioso che ogni tecnico vorrebbe e che se il suo club sta facendo qualcosa allora sarà di nascosto per poi svelare a tutti quello che sarebbe un grandissimo colpo come quello della Joya.