Inter, addio annunciato: ha deciso come chiudere la carriera

Tante notizie che riguardano quello che sarà il futuro del calciatore dell’Inter che in questi anni è stato fondamentale per i successi nerazzurri.

Da quando è arrivato si è subito immerso nel mondo Inter diventando idolo dei tifosi e faro dello spogliatoio, una garanzia per la società e per gli allenatori che hanno iniziato a lavorare con lui così come anche i compagni di squadra. Adesso ci sono delle novità in seguito alle notizie di calciomercato che sono circolate sul suo nome.

Non è la prima volta che si è parlato di un suo addio e ora c’è il serio rischio che possa davvero accadere qualcosa che non era previsto e messo in conto da club e tifosi. Una scelta importante quella che è stata presa da uno dei giocatori dell’Inter che ha deciso cosa vorrà fare per il futuro.

Calciomercato Inter: la decisione sull’addio e la carriera

I problemi economici per l’Inter sono evidenti e ora si dovrà capire come andranno le cose in vista del futuro. Perché la società dovrà prendere una scelta importante insieme al suo giocatore dopo le forti dichiarazioni.

A parlare nelle ultime ore al Corriere dello Sport è stato Hakan Calhanoglu che ha svelato quelle che sono state delle scelte prese negli ultimi mesi visto che di mezzo c’è anche il calciomercato. Occhio a quello che è accaduto nelle ultime settimane perché si è parlato di una decisione importante ora comunicata.

Calhanoglu ha raccontato di quello che è stato il suo passaggio all’Inter e delle offerte arrivate di recente, su tutte quella del Bayern Monaco che faceva sul serio per il giocatore in estate e ha provato in ogni modo a prenderlo.

Alla fine però Calhanoglu e l’Inter hanno deciso di continuare insieme e ora per il futuro il calciatore turco si augura che questo possa ancora accadere. Perché il desiderio del centrocampista è quello di restare a vita con la maglia nerazzurra chiudendo con il club attuale la sua carriera da calciatore. Da che c’era un addio annunciato le cose sono totalmente cambiate ora e vedremo al scelta che prenderà l’Inter nei suoi confronti.