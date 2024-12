Non solo Theo: infortunio serio, un’altra assenza in Supercoppa

Un altro problema, oltre le scelte ormai note e chiare su Theo Hernandez da parte di Fonseca, in ottica Supercoppa.

Un problema che riguarda un infortunio che vede poi, i tempi di recupero più lunghi di quelli che sembravano esserci in origine.

C’è prima la Roma, è chiaro, non da sottovalutare. Paulo Fonseca però oltre a giocarsi l’ultima chance per restare aggrappato alla corsa Scudetto è in Supercoppa che si sta giocando il vero proseguo della sua stagione. Perché con una debacle immediata con sconfitta contro i bianconeri nella semifinale delle Final Four, rischierebbe l’esonero. E attraverso le sue scelte, che vedono Theo Hernandez out dalla formazione, sono pure obbligate se si considera quello che è l’infortunio annunciato oggi.

Roma e non solo: un altro assente per infortunio oltre Theo al Milan

Secondo quanto riferisce Tuttosport, nel corso di questa mattinata, c’è un altro assente oltre Theo Hernandez per la sfida tra Juventus e Milan.

Le due squadre di affronteranno nella semifinale del 3 gennaio, con l’eventuale finale del 6 gennaio, ma prima c’è la Roma. Sfida nella quale non si vedrà Theo Hernandez, non per infortunio, ma per scelta tecnica.

Chi invece non giocherà contro i giallorossi è sicuramente Florenzi, così come Musah, Loftus-Cheek e Rafael Leao. Ma un altro assente è sicuramente Noah Okafor, calciatore che si è saputo stamattina, sarà praticamente assente anche per le sfide in Supercoppa.

Infortunio e tegola: un’altra assenza, ma c’è un recupero

Se da una parte si tenterà il recupero di Pulisic e di altri calciatori, per Noah Okafor non c’è niente da fare. Il suo infortunio obbliga Fonseca all’assenza in Arabia Saudita, oltre che con la Roma in questo week-end. Chi invece può tornare a disposizione contro i giallorossi è, a quanto pare, Christian Pulisic. Da capire se lo statunitense sarà rischiato contro la Roma per novanta minuti o solo per uno scampolo di partita.

I tempi di recupero sull’infortunio in casa Milan

Stando a quelle che sono le condizioni del calciatore e da cosa filtra a Casa Milan, l’infortunio di Noah Okafor vede il calciatore assente, probabilmente, almeno fino a gennaio. Circa un mese lo stop forzato per il calciatore che, considerando gli altri problemi nell’organico di Paulo Fonseca, manda in emergenza il club rossonero.