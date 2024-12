Ultimatum all’allenatore, deciso un altro esonero in Serie A

Valutazioni in corso da parte della società che è pronto a cambiare tutto fino a arrivare all’esonero dell’allenatore che è ad un passo dall’addio.

Occhio al colpo di scena che può arrivare con la scelta del club che dopo un momento negativo può pensare seriamente all’esonero dell’allenatore con la panchina che inizia seriamente a traballare adesso.

Perché c’è una società italiana che pensa di poter cambiare tutto con il club che ha voglia di dare una continuità diversa ai risultati e dopo troppe sconfitte c’è intenzione di ribaltare la situazione in panchina.

Esonero in Serie A, la scelta del club

C’è un club che in questo momento è in difficoltà e per questo motivo che il club ha deciso di dover intervenire se dovessero arrivare altri momenti di crisi riguardo i risultati recenti. Adesso c’è la volontà da parte del club di provare a dare una scossa e per questo si può arrivare anche all’esonero dell’allenatore con un cambio in panchina.

Non è una situazione facile questa che sta vivendo il club italiano con la serie possibilità che si può arrivare anche ad un ribaltone con l’allenatore di Serie A che può essere esonerato. Perché i risultati ora non premiano e per questo che la società che può anche cambiare tutto in vista delle prossime ore e in vista del nuovo anno.

C’è la conferma ora riguardo quella che è stata una situazione di forte bilico vissuta dall’allenatore in questi mesi e ora arrivano aggiornamenti sul possibile esonero dell’allenatore del Torino Paolo Vanoli che rischia grosso. Perché adesso c’è la conferma riguardo quella che sembra essere la decisione presa con il club ad un passo dal cambio.

In questo momento ci sono delle novità con nuove notizie che possono concretizzarsi da un momento all’altro se dovesse arrivare la conferma con un altro risultato negativo. nella prossima partita Udinese-Torino ci si gioca tanto in panchina lo stesso Vanoli.

Adesso può arrivar anche l’esonero di Vanoli dal Torino con un altro risultato negativo proprio nella prossima partita contro l’Udinese e si aspetta la decisione che può essere presa dal club che ora è sempre più vicino alla zona retrocessione.