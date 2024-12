Addio Liverpool: Chiesa torna in Serie A, un indizio sul nuovo club

Ci sono delle novità riguardo il futuro di Federico Chiesa che è pronto a tornare in Serie A, per riprendersi la scena e tornare protagonista anche con la Nazionale italiana.

L’avventura a Liverpool si è rivelata un vero e proprio flop. Fino a questo momento, infatti, il giocatore è stato usato con il contagocce dall’allenatore dei Reds.

Ecco perché, nonostante il forte apprezzamento verso la Premier, Chiesa sta prendendo in considerazione l’idea di lasciare Liverpool per la Serie A. Ci sono dei club che sono pronti ad accogliere a braccia aperte il giocatore, che ha lasciato un bel ricordo nel campionato italiano.

Servirà tempo prima di rivedere il Federico Chiesa ammirato nella Juventus ma alcune squadre di Serie A sono pronte a scommettere su di lui. Ecco le ultimissime in merito alla nuova destinazione dell’attaccante.

Possibile ritorno in Serie A di Federico Chiesa.

L’affare, che fino a poco tempo fa sembrava impossibile, a causa dei costi eccessivi, questa volta può trovare la fumata bianca grazie alla volontà dell’attaccante che ha manifestato al suo agente l’insoddisfazione nel vestire la maglia del Liverpool.

Le poche prestazioni raccolte fino a questo momento hanno portato Chiesa ad una riflessione. Adesso, l’ex Fiorentina e Juventus vuole tornare protagonista e prendersi la scena anche con la Nazionale italiana.

Addio Chiesa Liverpool: la società apre al prestito del giocatore

Nonostante il buon rendimento in campionato della squadra di Slot, all’interno del Liverpool c’è qualche malumore che riguarda Federico Chiesa.

Fino a questo momento, infatti, da inizio stagione, l’attaccante è sceso in campo per quatto volta. Un totale di 123 minuti per il giocatore che sta meditando riguardo il suo futuro in Premier League.

Per quali ragioni Chiesa non trova spazio a Liverpool?

Ci sono delle difficoltà ad imporsi in un contesto di gioco completamente diverso dalla Serie A. Inoltre, anche Slot non vede tanto l’attaccante che ha una folta concorrenza in avanti.

Ecco perché a gennaio può concretizzarsi la cessione di Chiesa che è finito nel mirino dell’Atalanta e del Napoli. La società ha aperto al prestito del giocatore, che ha un contratto con il Liverpool da 7,5 milioni a stagione.

Calciomercato: su Chiesa Atalanta e Napoli

Nei prossimi giorni, secondo quanto riportato da calciomercato.com, è previsto un vertice a Liverpool fra i dirigenti inglesi e l’agente di Chiesa Fali Ramadani. Si discuterà del futuro dell’attaccante, che ha bisogno di giocare con maggiore continuità.

Ecco perché, per non disperdere l’investimento fatto in estate, il Liverpool ha aperto alla cessione in prestito di Chiesa che in Italia interessa a Napoli ed Atalanta.

La missione è difficile, considerando l’ingaggio da 7,5 milioni di euro del calciatore, ma non impossibile per le due società che attualmente sono in lotta per il primo posto in Serie A ed hanno bisogno di una freccia in più nel loro arco, che può essere proprio Chiesa.