Calciomercato, difensore Juventus: lo prendono dal Barcellona

A caccia di rinforzi per il mese di gennaio, i bianconeri sono pronti a pescare in casa Barcellona. I blaugrana, infatti, hanno bisogno di cedere per abbassare il monte stipendi e tenere la stella Dani Olmo.

C’è lo spettro della rescissione per Dani Olmo che rischia di dover interrompere la sua avventura a Barcellona. I conti del club non sono in ordine ed è per questo che la società blaugrana dovrà trovare un modo per tenersi il giocatore.

Ecco perché la società ha messo in vendita alcuni giocatori che non rientrano nei piani dell’allenatore Flick. La Juventus è pronta ad approfittare dell’occasione ed affondare il colpo per prendere il calciatore, ecco tutti i dettagli.

Emergenza in casa Barcellona con la società alle prese con i soliti problemi relativi ai conti economici del club. Addirittura, per permettere la permanenza in blaugrana di Dani Olmo, la società ha messo in vendita i palchi vip dello stadio per 100 milioni di euro.

Questi soldi dovrebbero bastare per permettere alla società di avere a disposizione l’esterno spagnolo anche per il 2025 anche se il club tenterà di aumentare il budget con la cessione di alcuni giocatori, che interessano anche alla Juventus.

Juventus, nuovo acquisto da Barcellona: ecco i dettagli

E’ il giornalista, esperto di mercato, Alfredo Pedullà a rilanciare la notizia relativa al possibile colpo dai blaugrana di Giuntoli che sta monitorando con estrema attenzione la situazione del Barcellona.

Ci sono diversi calciatori che sono pronti lasciare la Catalogna. Occasione unica per i bianconeri che stanno ragionadno in vista del futuro.

Nel mirino, infatti, ci sono Araujo e Christensen, che la Juventus sta monitorando per la difesa. Le prossime settimane possono essere decisive per entrambi i giocatori che possono lasciare la Liga, anche in prestito.

Araujo o Christensen alla Juventus: ecco tutti i dettagli

Le difficoltà economiche del Barcellona spingono il club a cedere alcuni elementi della rosa. I blaugrana sono pronti a fare dei sacrifici e a regalare, letteralmente, giocatori come Araujo e Christensen che interessano alla Juventus.

I bianconeri, infatti, alla ricerca di nuovi difensori centrali, sono proni a cogliere questa opportunità e prendere uno dei due calciatori. Non resta, dunque, che attendere l’evolversi del mercato invernale che, mai come questa volta, può regalare delle enormi sorprese.