Milan, Fonseca ha le ore contate: hanno chiamato già il sostituto

Momento decisivo per Paulo Fonseca sulla panchina del Milan perché ora l’allenatore portoghese è davvero al bivio che può costargli l’esonero e l’addio immediato.

Milan, esonero Fonseca: la scelta del sostituto

Con un’altra sconfitta in campionato nella prossima partita che si gioca contro la Roma il Milan può esonerare Fonseca e scegliere una nuova guida tecnica. Diversi i nomi di allenatori disponibili che possono approdare sulla panchina rossonera da un momento all’altro.

Adesso ci sono maggiori conferme su quello che può essere l’esonero di Fonseca e la scelta di Sarri o Allegri tra i disponibili per approdare in panchina e dare una svolta al progetto rossonero.