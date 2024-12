Nuovo allenatore Milan, sostituisce Fonseca: le cifre ufficiali

Cambio in arrivo sulla panchina del Milan. Il 2024 dei rossoneri si chiude con l’esonero di Paulo Fonseca, arriva la svolta sul nuovo allenatore che arriva grazie a Jorge Mendes: ecco le cifre ufficiali del nuovo contratto.

Esonero preannunciato che è stato confermato in queste ultime ore.

La società ha optato per l’addio dell’allenatore, che paga i pessimi risultati ottenuti dalla squadra in questa prima parte di stagione. Un rendimento che non ha convinto il club che, per questa ragione, ha deciso di mandare via Fonseca e di prendere un altro allenatore.

La decisione è maturata a seguito di un lungo faccia a faccia con Zlatan Ibrahimovic che in tasca l’accordo con il nuovo tecnico del Milan che ha accettato le condizioni del club rossonero.

L’esperienza di Fonseca al Milan è ai titoli di coda, si attende l’annuncio ufficiale da parte del club riguarda la scelta del prossimo allenatore che è stato già individuato da Zlatan Ibrahimovic.

La scelta è stata fatta ed arriva alla vigilia della partenza per l’Arabia Saudita, dove il Milan sarà prontagonista della Final Four di Supercoppa.

Ecco le ultime notizie riguardo la decisione del club sul prossimo tecnico del Milan che prenderà il posto di Paulo Fonseca.

Milan, Fonseca esonerato: salta la firma di Allegri, prendono un altro allenatore

Secondo le ultime notizie di mercato riportate da Sky Sport, il Milan ha raggiunto l’accordo con il nuovo allenatore che sostituirà Paulo Fonseca.

Il club ha un accordo di massima con Jorge Mendes per l’arrivo di un altro allenatore portoghese. I dirigenti, infatti, hanno deciso di nominare come nuovo allenatore del Milan Sergio Conceiçao.

Una scelta a sorpresa da parte di Ibrahimovic che, nelle ultime settimane, avrebbe chiuso l’accordo con l’ex Porto che già in passato è stato vicino alla panchina dei rossoneri.

Quale sarà lo stipendio di Conceicao al Milan?

Secondo le prime indiscrezioni, l’ex centrocampista firmerà un contratto di 6 mesi con opzione di rinnovo e con uno stipendio di 1 milione di euro.

Esonero Fonseca: le parole del tecnico in conferenza

Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca che ha smentito le notizie circolate in queste ore riguardo un faccia a faccia con Ibra. “Non ho incontrato Zlatan e non ho parlato con nessuno della società. Non posso parlare di cose che non sono successe, preferisco non aggiungere altro”.

“Esonero? Mai nella mia vita ho mai avuto paura di queste cose. Ho la coscienza tranquilla e continuo a lavorare con la massima onestà e trasparenza”.

Dichiarazioni di facciata anche perché ormai la strada intrapresa dalla società è quasi ufficiale con l’esonero di Fonseca che sarà comunicato nelle prossime ore. Al suo posto arriverà sulla panchina del Milan Sergio Conceiçao, che sarà in Italia nella giornata di domani, 30 dicembre.