Razzismo in Serie A, partita sospesa: squalifica già decisa

Ancora una volta ci tocca dover parlare del tema razzismo in Serie A e questa volta si parla di una questione territoriale che avrebbe costretto la partita a fermarsi.

Momenti davvero imbarazzanti per il mondo del calcio italiano per ciò che ancora una volta si è stati costretti ad assistere durante una semplice partita di calcio. Perché ci sono stati dei cori beceri che hanno costretto l’arbitro di gara a dover fermare la partita sospesa per razzismo. Immediato il provvedimento dei giudici di gara che hanno preso così la decisione di mandare un messaggio piuttosto forte.

Più volte si è parlato di quello che è accaduto in Italia negli ultimi anni e con la Lega Serie A che ha sempre dato un segnale forte riguardo il tema razzismo portando avanti diverse battaglie che sono state d’aiuto e di vicinanza a chi è stato bersagliato più di una volta in questi anni. E’ in quasi tutti gli stadi d’Italia che si sono ripetute certe scene e ora ancora una volta.

Razzismo in Serie A, decisione forte presa

Una decisione molto forte è stata presa in Italia durante una partita sospesa per razzismo. Perché il campionato italiano è stato ancora una volta costretto a dover intervenire con ciò che è accaduto.

Nessuno ha potuto fare finta di niente quando è stato direttamente il calciatore interessato e bersagliato a chiedere delle spiegazioni e un intervento per quello che è accaduto. Perché c’è stato un episodio di razzismo durante Juve-Fiorentina con Vlahovic ex della partita che è stato preso di mira.

“Zing**o di me**a”, questo l’insulto che sarebbe stato rivolto a Dusan Vlahovic da parte dei suoi ex tifosi della Fiorentina. Adesso bisognerà capire che tipo di provvedimento rischia di arrivare nei confronti dei tifosi viola in vista delle prossime partite di campionato.

Una decisione forte da parte dell’arbitro che ha sospeso la partita Juve-Fiorentina per qualche secondo dopo gli insulti razzisti a Vlahovic e ha minacciato di sospenderla in maniera definitiva. Vedremo se per i tifosi viola possa arrivare una squalifica nelle prossime trasferte o gara casalinghe.