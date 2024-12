Contestazione violenta, il club pensa alla cessione: il comunicato

Momento decisivo questo per la stagione e il futuro del club italiano he ora devo provare a capire come uscire da questa situazione visto ciò che è accaduto.

Durissima e violenta contestazione dei tifosi che è stata condannata da parte della società che ora sta aspettando risposte dalle Forze dell’Ordine per cercare di trovare i veri colpevoli che rischiano di finire nei guai seri per quello che è stato un vero e proprio attacco nei confronti del club.

Perché il momento chiaramente non è dei migliori, ma nessuna forma di violenza è giustificata in ogni ambito e soprattutto nel mondo dello sport e del calcio. Le scene a cui si è assistiti sono davvero surreali e hanno fatto venir fuori ancora una volta quello che è un tema pericoloso riguardo la violenza dei tifosi nei confronti dei calciatori.

Attimi di grande paura quando la squadra provava a tornare a casa dopo l’ennesimo risultato non positivo e si è scatenato il putiferio. Adesso si sta cercando di capire e individuare chi sono stati i veri colpevoli di questo agguato che avrà delle conseguenze importanti anche a livello di giustizia penale. La società ha risposto con un duro comunicato dopo la contestazione violenta.

Contestazione tifosi violenta, il club manda un messaggio

Il club ha voluto far passare un messaggio davvero forte e importante, perché non c’è nessun tipo di tolleranza in ciò che è accaduto e per questo motivo che la società ha voluto provare a dare un segnale forte in questo senso. La violenta contestazione dei tifosi rosanero non è passata inosservata e sarà sicuramente contrastata nelle dovute sedi.

E’ accaduto dopo l’ultima partita di campionato che ha visto il club dover fare i conti con quelli che sono stati dei violenti che hanno preso d’assalto il bus del club che era rientrato in città. Momenti di grande tensione per il Palermo dopo la contestazione violenta dei tifosi.

Ennesima sconfitta che ha messo nei guai ora in classifica la squadra siciliana che sperava di ritrovarsi a lottare per altri obiettivi e con la speranza di tornare in Serie A. Adesso però è tutto più complicato del previsto e per questo motivo che si parla di quello che può essere una scelta molto importante della società del City Group che gestisce il Palermo Calcio.

Dopo il ko contro il Cittadella, tornato in città il pullman della squadra è stato fermato da circa un centinaio di tifosi che con violenza hanno contestato i risultati della squadra con petardi, fumogeni, pietre e bombe carta.

Un agguato vero e proprio che ha scosso tutti i presenti tra calciatori, staff e dirigenti e adesso si cerca di capire chi sono i responsabili della violenza contro il Palermo. In molti iniziano a parlare di quello che può essere un possibile anche pensiero di andare via dalla società da parte del City Group che ha risposto con un durissimo comunicato condannando l’accaduto.