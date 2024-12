Esonero ufficiale, via anche il ds: scelto il sostituto

Aggiornamenti riguardo il futuro dell’allenatore che è pronto a tornare in panchina. Ecco tutti i dettagli riguardo la scelta della società.

Un altro ribaltone in Italia con la panchina dell’allenatore che salta ufficialmente. E’ stato annunciato, quest’oggi, l’addio del mister che paga i pessimi risultati in campionato.

La situazione in classifica è davvero deludente per la squadra che adesso rischia grosso. Ecco perché il proprietario del club ha deciso di rivoluzionare l’intera area tecnica dando il benservito anche al direttore sportivo, che non si occuperà del prossimo mercato di gennaio 2025.

Una vera e propria rivoluzione, dunque, da parte del presidente che sta tentando di tutto pur di riprendere in mano la situazione e tentare di salvare la barca che sta per affondare.

Momento delicato per la squadra, che è reduce da un’altra pesante sconfitta in campionato.

I punti in classifica sono davvero pochi per il club con il presidente che è arrivato al limite della sopportazione. Ecco perché, prima della fine del 2024, è pronto a cambiare radiclamente l’area tecnica.

La prima mossa è stata l’esonero dell’allenatore, che ha interrotto il suo rapporto con la società. Nelle prossime ore sono previste altre ufficialità da parte del patron che è pronto a mandare via anche il direttore sportivo.

Esonero in Italia, salta un’altra panchina: questa volta rischia anche il ds

In città già circolano i nomi dei possibili successori, pronti a subentrare per tentare di salvare la squadra che in questa situazione rischia davvero grosso in classifica.

Lo spettro di un’altra retrocessione, infatti, ha toccato le corde del presidente Danilo Iervolino che ha mandato via Stefano Colantuono e sta per cacciare anche il direttore sportivo Gianluca Petrachi.

Adesso il club è pronto ad intervenire per prendere un altro allenatore e direttore sportivo, che dovrà gestire questa situazione e provare a salvare la Salernitana che naviga in cattive acque in Serie B.

Nuovo allenatore Salernitana: la decisione di Iervolino anche sul prossimo ds

Sono ore decisive in casa Salernitana con il presidente Iervolino che è pronto a prendersi la scena e a nominare un nuovo allenatore ed un altro direttore sportivo, che avrà il compito di gestire la prossima sessione di calciomercato, che si preannuncia davvero scoppiettante per i granata che sono in lotta per non retrocedere in Serie C.

Chi sarà il prossimo ds della Salernitana?

Per la poltrano di direttore sportivo, secondo quanto riportato da Salernitana News, si fanno i nomi di: Rocco Maiorino, ex Milan, Giancarlo Romairone, Stefano Capozucca e Marco Valentini. Ma non sono esclusi colpi di scena con l’arrivo di altre figure.

Quale sarà il nuovo allenatore della Salernitana?

La proprietà ha già sondato la disponibilità di alcuni tecnici. Molto dipenderà anche dall’addio di Petrachi, che chiede una ricca buonuscita. Ecco perché non è da escludere neanche il ritorno di Martusciello anche se in società c’è la volontà di portare sulla panchina della Salernitana Rolando Maran, attualmente libero e reduce dall’esonero di Brescia.