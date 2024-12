Milan, l’ultima cosa che Fonseca ha detto a Theo e Leao

Paulo Fonseca è stato esonerato dal Milan e ora arrivano delle nuove notizie riguardo quello che è accaduto nello spogliatoio subito dopo la notizia che gli è arrivata dalla dirigenza.

Il tecnico portoghese non è riuscito ad avere la fiducia e l’appoggio del club per continuare ancora almeno fino al termine della stagione. Perché la società ha preso una decisione molto forte andando ad esonerare l’allenatore del Milan dopo i recenti risultati e la scarsa continuità che c’è stata in campo sia in campionato che in Champions.

Adesso ci sono delle nuove notizie che arrivano e riguardano quello che è accaduto proprio nelle ultime ore, perché Fonseca è stato esonerato dal Milan che ha già scelto il sostituto e si tratta di Conceicao. La notizia è arrivata in maniera immediata pochi instanti dopo il pareggio con la Roma in campionato che ha fatto perdere alla squadra rossonera altri punti dalla vetta.

Milan, esonero Fonseca: l’ultimo messaggio alla squadra

Fonseca ha svuotato l’armadietto di Milanello e ha lasciato il centro sportivo in queste ore per tornare dalla famiglia e pensare a quella che può essere già la sua prossima avventura dopo quanto accaduto con il Milan che ha deciso di esonerare il tecnico portoghese.

Svelato un curioso retroscena in merito a ciò che è accaduto nello spogliatoio del Milan dopo l’esonero di Fonseca con l’allenatore che ha voluto mandare un messaggio a tutta la squadra, compresa di alcuni giocatori con cui non era andato molto d’accordo in questi mesi come Theo Hernandez e Leao.

E’ stata una serata da dimenticare per Fonseca licenziato dal Milan subito dopo la partita con la Roma. E’ accaduto negli spogliatoio con la dirigenza che ha chiamato il tecnico e prima delle interviste gli ha spiegato che non farà più parte del club rossonero.

Un esonero immediato per Fonseca che ha salutato la squadra dopo che ha ricevuto la comunicazione della società. Il tecnico portoghese ci ha tenuto a voler mandare un ultimo messaggio ai calciatori proprio nello spogliatoio dopo la notizia.

A rivelare il retroscena è stato il Corriere dello Sport rivela che ha raccontato le parole usate dal tecnico portoghese: “Mi dispiace per come è andata”. un messaggio che Fonseca ha mandato a tutti compresi anche i senatori con cui non aveva avuto buoni rapporti come Calabria, Leao e Theo Hernandez.