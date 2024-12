Serie A, colpo in chiusura con effetto domino: affare dal Real

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti, con effetto domino, nell’affare di calciomercato che riguarda la Serie A.

Bisogna andare con ordine. Il Real Madrid va a caccia di una rivoluzione, con la stessa che non vede neppure Ancelotti protagonista perché, con o senza di lui, i Blancos piazzeranno quella che è la sessione di calciomercato con diversi innesti per cambiare le cose a Madrid. E la stessa rivoluzione, con il colpo in chiusura perché risulta cosa praticamente quasi ai dettagli sul colpo di mercato che stanno piazzando i Blancos, porta ad un’inevitabile effetto domino.

Non in maniera diretta, ma a prendere il fortissimo calciatore in Serie A e con cifre fuori dal normale non sarà il Real, ma un altro club. Considerando che saranno considerevoli i numeri dell’affare, ecco che la proposta che arriva poi per il club interista sarà quasi irrinunciabile. Il tutto, è stato spiegato dall’estero, da TeamTalks, sull’affare dall’estero che riguarda anche la Serie A.

Serie A, effetto domino: c’entra il Real Madrid, la notizia dall’estero

È dall’estero che fanno conoscere le ultime di calciomercato che, per vie traverse, riguardano anche l’Inter.

Da una parte c’è il colpo annunciato che sarà in chiusura per quanto riguarda l’affare che porta Trent Alexander-Arnold al Real Madrid, col posto che resterebbe poi vacante sulla corsia del club di Anfield. Ed ecco che poi, a quel punto, i Reds tenteranno l’assalto per il sostituto.

Denzel Dumfries è infatti tra le idee del Liverpool per sostituire Alexander-Arnold al Liverpool, sempre più vicino alla firma col Real Madrid. L’effetto domino riguarda infatti l’Inter, con la possibilità di vedere l’olandese ai Reds, assieme a Virgil Van Dijk sul quale le cose potrebbero cambiare adesso, con Arne Slot che vuole il suo rinnovo e metterlo al centro del suo progetto.

Inter, girandola di calciatori: c’entrano Real e Liverpool

Secondo quanto riportato dalla stessa fonte, adesso è caccia ad un nuovo esterno per il Liverpool. Con Alexander-Arnold si dovrà andare a sostituire quello che è uno dei migliori terzini al mondo e la stessa soluzione potrebbe portare a Denzel Dumfries. Più di un altro calciatore, che pure piace al Liverpool dalla Serie A, è nell’olandese il primo nome sul taccuino del manager Arne Slot.

Ultime Inter: Dumfries o un altro calciatore, chi parte dalla Serie A

Denzel Dumfries è il primo obiettivo del Liverpool per quanto riguarda il calciomercato del domani dei Reds, ma c’è un’altra soluzione che è più complessa per il club di Anfield, considerando l’incedibilità che ha il Napoli nel nome di Giovanni Di Lorenzo. Con Antonio Conte le cose sono totalmente cambiate dopo la burrascosa estate. E adesso Di Lorenzo è pronto a chiudere la sua carriera in azzurro.