Calcio in lutto: addio al “Cholo”, tifosi disperati

Una terribile notizia per il mondo del calcio sudamericano, spagnolo e non solo. Perché è morto chi ha fatto la storia come il Cholo già da calciatore.

Nessuno avrebbe mai voluto leggere una notizia del genere in quelli che sono dei giorni di festa in giro per il mondo. Ma alla fine è arrivata la terribile conferma che non fa altro che rattristire tutti nel mondo del calcio perché ha fatto la storia per tanti anni. Il calcio piange un grande ex campione.

E’ giusto ripercorrere quelle che sono state le sue ultime grandi gesta sotto tutte le vesti. Perché il mondo sudamericano è rimasto sotto choc quando ha letto la notizia della morte del Cholo e in particolar modo quelli che sono i suoi connazionali.

Una conferma tremenda arrivati in giorni di festa post Natale e pre Capodanno che non fanno altro che sconvolgere tutti quelli che l’hanno potuto ammirare nel mondo del calcio e che hanno condiviso momenti fantastici e vincenti con lui. Il calcio è in lutto per la sua morte.

Lutto nel calcio per la morte del Cholo

Tante le lacrime versate in queste ore per la conferma arrivata per la morte del Cholo che ha sconvolto il mondo del calcio sudamericano più di tutti, ma di lui si ricorderanno per sempre anche in Spagna per ciò che è stato e non solo visto che in tutto il Mondo era amato e ammirato.

Quello che era riuscito ad ottenere nei suoi anni di grande gloria è stato davvero storico e indimenticabile, per questo motivo che ora tutto il mondo del calcio è in lutto per la morte del Cholo Hugo Sotil.

Stiamo parlando di uno dei più grandi e iconici ex calciatori del mondo sudamericano e peruviano. E’ morto Hugo Sotil all’età di 75 anni, l’ex campione e calciatore della Nazionale del Perù che ha giocato con Cruijff negli anni d’oro del Barcellona e di quello che era il calcio totale.

Soprannominato il Cholo, l’ex calciatore peruviano Hugo Sotil è morto a 75 anni e tutto il mondo lo ricorda per ciò che di straordinario è riuscito ad ottenere con il suo Perù che fece bene ai Mondiali 1970, eliminata nei quarti di finale dal Brasile di Pelé poi campione.

Ma Hugo Sotil è riuscito a lasciare il segno portando l’ultima Copa America della storia del Perù che trionfò nel 1975 con un suo gol in finale. Indimenticabili gli anni al Barcellona con Johan Cruijff dal 1973 al 1977 per il ‘Cholo‘ Sotil che sarà ricordato per sempre dai tifosi che ora sono disperati e in lacrime da giorni per la sua scomparsa.