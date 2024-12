Juventus, accordo con Skriniar: c’è di mezzo anche Icardi

Nelle prossime ore aprirà ufficialmente il calciomercato e occhio alle scelte che faranno le società, ma anche gli stessi calciatori pronti a cambiare il proprio futuro.

Arrivano aggiornamenti di mercato che riguardano quello che può essere l’addio del calciatore dal Paris Saint Germain perché ora sembra davvero fatta. Skriniar è considerato da troppo un esubero e non ha più intenzione di restare a guardare negli ultimi anni della sua carriera e per questo che è pronto a sposare un nuovo progetto.

Più volte si è parlato di un ritorno in Italia di Skriniar come anche di Icardi, anche lui è stato fuori tra il Paris Saint Germain e ora il Galatasaray. Tra le squadre maggiormente interessate proprio ai due calciatori ex Inter c’è su tutti la Juventus in Serie A.

E’ un momento decisivo questo per la carriera dei due calciatori che cercano di dare il meglio di loro stessi proprio in questa parte di vita e occhio alle scelte a sorpresa che possono portare a trasferimenti scoppiettanti di calciomercato proprio dopo Capodanno. E’ arrivata una notizia ormai certa alla Juve.

Calciomercato Juventus: novità su Skriniar con Icardi

Adesso si parla di quello che può accadere nelle prossime ore perché con il mercato di gennaio sembrano che ci saranno novità molto importanti per diversi club e anche per altrettanti giocatori e occhio a quello che può accadere proprio Skriniar che lascerà il PSG, mentre Icardi è bloccato da un grave infortunio al ginocchio.

Adesso ci sono delle notizie molto importanti che arrivano e riguardano la scelta fatta proprio da Milan Skriniar che sbarcherà in queste prossime ore con un volo diretto per Istanbul per diventare poi un nuovo giocatore del Galatasaray. Niente da fare per la Juventus che ci aveva provato per il centrale ex Inter che andrà in Turchia.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, il difensore slovacco ha preso la sua decisione. Una scelta molto importante fatta proprio da Skriniar che ha accettato l’accordo col Galatasaray convinto anche da Mauro Icardi con cui ha giocato ai tempi dell’Inter.

Il club turco ha accettato di andare a pagare i 4,5 milioni di euro di stiendio da qui fino al termine della stagione per il prestito del giocatore. Oltre a Icardi, al Galatasaray Skriniar ritroverà anche Lucas Torreira, con il quale aveva giocato alla Sampdoria.