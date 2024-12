Milan, Conceicao come Fonseca: può andare via subito

Sergio Conceicao è stato presentato in queste ore come il nuovo allenatore del Milan dopo l’esonero di Fonseca e ora avrà subito sfide difficili per mostrare il suo valore.

Possibile colpo di scena in casa Milan ora che è arrivato il nuovo allenatore, sempre portoghese, che dovrà provare a dare una sterzata in senso positivo a quello che è il progetto avviato per questa stagione dove l’obiettivo minimo del club rossonero è la zona Champions League.

Questo vuole dire che Conceicao dovrà fare una rimonta sulle altre squadre italiane rivali che si trovano avanti. Perché il club rossonero in questo momento è considerato fuori dalla zona Europa che conta nonostante una partita in meno non cambierebbe di molto in meglio la classifica.

Ora però si parla già di quello che potrebbe essere quindi un addio di Conceicao dal Milan come accaduto al suo predecessore Fonseca esonerato dopo l’ultima partita di campionato pareggiata contro la Roma.

Milan, Conceicao via come Fonseca

Ci sono chiaramente grandi aspettative su Conceicao che dovrà dare una sterzata al progetto rossonero con il Milan costretto a provare la rimonta sulle altre rivali italiane in classifica di Serie A e provare anche ad avanzare nel prossimo turno di Champions League.

Adesso ci sono delle nuove notizie che riguardano quella che è stata la scelta da parte di Red Bird di puntare sull’attuale allenatore straniero per provare a dare una scossa all’ambiente e la squadra con risultati positivi e fatti di continuità. Perché ora Conceicao non può sbagliare nel Milan e avrà l’obbligo di fare molto meglio di Fonseca o per lui ci sarà lo stesso destino.

Conceicao ha firmato col Milan un contratto fino al 2026 e per questo motivo che essendo più breve del previsto che c’è attesa per capire quello che sarà il progetto da portare avanti con il club per l’allenatore portoghese che sarà messo in discussione di continuo.

Serviranno risultati da parte di Conceicao per ottenere un futuro al Milan e senza il raggiungimento di determinati obiettivi come la qualificazione alla prossima Champions League che diventa decisiva. Senza un obiettivo del genere, al termine della stagione anche Conceicao può essere mandato via come Fonseca, dopo soltanto pochi mesi e si penserà poi ad una nuova scelta.