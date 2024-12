Milan, Fonseca esonerato: dietro al motivo c’è Ancelotti

Il Milan in queste ore ha deciso di esonerare Paulo Fonseca dal ruolo di allenatore e ha scelto Sergio Conceicao come nuova scelta per la panchina fino al 2026.

Una pessima pagina per il mondo rossonero e il calcio Milan che è stato costretto ad arrivare la soluzione più estrema a stagione in corso, quella di sollevare dall’incarico l’allenatore a causa dei risultati scarsi e spesso altalenanti che ora mettono in difficoltà la squadra per quelli che sono gli obiettivi minimi che secondo il club Fonseca ha fallito.

Il Milan a quasi metà campionato si trova costretto a rincorrere ed è dietro 14 punti il primo posto e ben 8 dalla zona Champions League. Un guaio per il club che in questo momento ha l’obbligo per una questione economica e di immagine di ritornare tra le prime e qualificarsi alla competizione Uefa più importante.

Per questo motivo è stato esonerato Fonseca dal Milan e il club ha scelto un altro allenatore al suo posto per il momento. La volontà è quella di cercare di dare una svolta alla mentalità e i risultati della squadra che in questo momento non premiano. Su questa situazione si è espresso Carlo Ancelotti, ex storico e vincente allenatore del Milan e più volte accostato al club rossonero in questi mesi per il futuro.

Milan, esonero Fonseca: c’è dietro Ancelotti?

In molti hanno pensato che il Milan abbia esonerato Fonseca per guardare al futuro e pensare addirittura a Carlo Ancelotti che al termine di questa stagione potrebbe lasciare il Real Madrid e rigettarsi in una nuova avventura.

Adesso però spuntano fuori verità e dichiarazioni molto importanti. Perché il Milan dopo l’esonero di Fonseca ha scelto Conceicao come nuovo allenatore anche se con un contratto di solo 1 anno e mezzo fino al 2026 con opzione di prolungamento in caso di raggiungimento di determinati obiettivi.

Per questo motivo anche lo stesso Conceicao è in fase di valutazione a Milan e c’è il rischio che alla fine per il futuro possa pensare a ben altro il club rossonero e occhio proprio a Carlo Ancelotti che a fine stagione nell’estate 2025 può lasciare il Real Madrid ed essere libero per una nuova occasione..

Intanto, proprio in merito all’esonero di Fonseca ha parlato Ancelotti e detto che il Milan potrebbe aver sbagliato le modalità della decisione, ma che alla fine era evidente che mancava una continuità di risultati che chiedeva la dirigenza e che si sente dispiaciuto per il collega.

Poi ha aggiunto che spesso i rapporti con i calciatori e lo spogliatoio non sono facili da gestire e che non dipende solo da fatto che un giocatore gioca o meno, un chiaro segnale a ciò che è accaduto al Milan e che lui invece riesce a fare in maniera unica in ogni club.