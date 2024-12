Supercoppa Arabia, scoperto uno scandalo che fa annullare la competizione

La Supercoppa Italiana sta per prendere il via in Arabia Saudita: ma è stato scoperto uno scandalo clamoroso che fa annullare tutto.

Dal 2 al 6 gennaio Inter, Juventus, Atalanta e Milan si sfideranno a Riad, la capitale dell’Arabia Saudita, per vincere il prestigioso trofeo della Supercoppa Italiana che ha già uno schema fissato la passata stagione, quando a vincere fu l’Inter di Simone Inzaghi dopo aver battuto la Lazio di Maurizio Sarri in semifinale.

Le partite della Supercoppa Italiana 2025 in Arabia Saudita saranno composte da semifinale 1 – Inter-Atalanta – e semifinale 2 – Juventus-Milan – e le vincenti si sfideranno in una finale a gara secca che si giocherà nell’innovativo Al-Awwal Park.

Supercoppa Italiana in Arabia Saudita: scoperto uno scandalo

La Federazione Italiana ha trovato un accordo con l’Arabia Saudita per la Supercoppa per sei edizioni fino al 2027 e anche quella del 2025 si giocherà in Arabia Saudita, ma molto presto potrebbero cambiare gli accordi a causa dei continui scandali legati al mondo del calcio e del lavoro che stanno facendo insorgere tifosi e addetti ai lavori.

L’accordo con l’Arabia Saudita prevede due edizioni consecutive (2023 e 2024) in Arabia, poi due anni dove si giocherà altrove e infine le ultime due edizioni nel Paese saudita 2026 e 2027. Per le due edizioni senza sede, si pensa di portare la competizione in Canada e negli USA che ospiteranno anche il Mondiale 2026.

Il Mondiale 2034, invece, verrà giocato proprio in Arabia Saudita ma è stato scoperto uno scandalo clamoroso che può portare l’Italia ad annullare gli accordi con il Paese mediorientale.

Supercoppa in Arabia: anche in Italia esplode il caso

L’assegnazione all’Arabia Saudita del Mondiale ’34 è stata molto incoraggiata dalla FIFA e dal suo presidente Gianni Infantino ma ha creato uno scandalo clamoroso. Le preoccupazioni principali riguardano le condizioni dei lavoratori, quasi tutti emigranti che dovranno costruire le infrastrutture necessarie per lo sviluppo della competizione.

Inoltre c’è anche il tema sociale legato alle forti discriminazioni verso la comunità LGBT+ – non accettata né inclusa – e verso le donne, oltre che l’impatto ambientale dell’evento e soprattutto di chi lo finanzia.

Tutte situazioni che riguardano anche il mondo del calcio, soprattutto in Italia e in Europa, dove il messaggio sociale che può portare uno sport così seguito è di vitale importanza per provare a migliorare la vita nel mondo.

Amnesty International contro il Mondiale e la Supercoppa in Arabia

Il pesante scandalo che si sta allargando sempre più ha portato associazioni come Amnesty International ha dirmato un comunicato contro le competizioni organizzate in Arabia, provando ad annullarle definitivamente.

“La FIFA sa che i lavoratori saranno sfruttati e moriranno se non ci saranno riforme strutturali in Arabia Saudita“, si legge nel comunicato molto duro e diretto contro la FIFA e gli organizzatori che “hanno scelto di andare avanti nonostante tutto, rischiando di assumersi pesanti responsabilità per molte violazioni dei diritti umani che ci saranno“.

Amnesty International, la Human Rights Watch e tante altre ONG e associazioni a tutela dei diritti dell’uomo stanno provando a far annullare tutte le competizioni che sono in programma in Arabia Saudita nel prossimo futuro.