Il Liverpool scarica Chiesa, sta trattando il ritorno in Italia

Possibile svolta di calciomercato che può portare al grande ritorno tanto atteso di Federico Chiesa di nuovo in Italia dopo 6 mesi deludenti al Liverpool.

L’esterno d’attacco italiano non è riuscito a soddisfare le aspettative che si erano creati su di lui l’allenatore Arne Slot e il club e per questo motivo è pronto ad essere mandato via con effetto immediato. Si parla già di una cessione a gennaio per Federico Chiesa che può lasciare il club inglese in prestito anche con l’eventuale riscatto la prossima estate.

Possibile colpo di scena quindi quello che può vedere il ritorno in Serie A di Chiesa che piace sempre a tanti club che sono pronti a sfruttare la grande occasione che si può andare a creare visto che un giocatore delle sue qualità messo sul mercato genera chiaramente grande appeal.

Adesso ci sono delle novità di mercato che possono portare al cambio che ha deciso di fare anche della sua carriera lo stesso calciatore. Attenzione a quelli che possono essere i risvolti che porterebbero a quella che sarà poi la cessione di Chiesa dal Liverpool per il ritorno in Italia.

Calciomercato: Chiesa lascia Liverpool e torna in Italia

Ci sono degli aggiornamenti molto importanti che riguardano la scelta che è stata presa dal calciatore che ora sembra davvero intenzionato a dare anche il suo via libera. Perché dopo settimane in cui si è parlato di possibilità di aspettare per provare a giocarsi le sue carte, lo stesso Chiesa ora sembra sconsolato e deciso a cambiare aria.

Il Liverpool non ci sarà nel futuro di Chiesa che è pronto a guardare ad altre possibili destinazioni e l’Italia appare come una immediata soluzione per l’esterno ex Fiorentina e Juventus. Ora potrebbe esserci davvero un ritorno in Serie A per il giocatore che in questi anni ha attirato l’interesse delle migliori società in circolazione.

Ci sono notizie molto importanti che riguardano quello che può essere un addio di Chiesa dal Liverpool con alcuni club pronti a mettere le mani su di lui. In questi mesi si è parlato tanto di Milan, Inter e Napoli, ma ora potrebbero essere a sorpresa altri i club a prenderlo.

Secondo le ultime notizie di mercato ci sarebbero la Roma e proprio il suo ex club della Fiorentina che può penare di puntare forte su Chiesa.