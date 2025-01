Inter: un big chiede la cessione, vuole restare in Italia

Via dall’Inter ma non dalla Serie A. Ecco nuovi aggiornamenti riguardo il futuro dell’interista che ha chiesto la cessione.

Come ogni anno, in casa Inter continua a tenere banco il bilancio del club. Questa volta, la società, per ottemperare alle norme del Financial Fair Play, è pronta a fare a meno di un big che ha chiesto la cessione.

Il giocatore ha scelto di interrompere la sua avventura in nerazzurro. Il malessere è stato manifestato anche al suo agente, che ha chiesto un incontro con Marotta ed Ausilio.

C’è un sogno nel cassetto da parte del calciatore che dopo l’Inter vuole restare in Serie A. Svelato il suo desiderio, ecco dove vuole andare.

Protagonista in questa Supercoppa in Arabia Saudita, l’Inter aveva già programmato di non voler fare mercato in questo mese di gennaio. Ma le insidie sono sempre dietro l’angolo e questa volta a creare problemi a Marotta è stato un giocatore nerazzurro.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, pare che il centrocampista abbia chiesto al club di essere ceduto già in questa finestra di mercato invernale.

Una vera e propria occasione per le squadre italiane, alcune delle quali si sono già mosse per il giocatore che è considerato un punto fermo anche della Nazionale italiana di Spalletti.

E così, per rispettare anche il diktat di Oaktree, che ha chiesto a Marotta di abbassare il monte stipendi della squadra e ringiovanire l’organico a disposizione di Inzaghi, la società potrebbe decidere di fare a meno del giocatore che vuole proseguire la sua carriera in Serie A, ecco con quale maglia.

Calciomercato Inter: arriva la svolta a sorpresa

Il destino è ormai segnato. C’è la volontà del calciatore che ha chiesto al suo agente di trovare una sistemazione e andare via dall’Inter.

Rispetto al passato, questa volta l’Inter non si opporrà e proverà a trovare un accordo che dovrà soddisfare entrambe le parti.

La sensazione, comunque, è che sulla carta sia assai difficile che l’operazione possa andare in porto anche a causa delle alte pretese del club nerazzurro che per cedere alla Roma Frattesi vuole 45 milioni di euro.

Calciomercato: su Frattesi c’è la Roma

Riserva di lusso, il centrocampista non è riuscito ad imporsi nella rosa dell’Inter. Ecco perché cerca un’altra sistemazione in un nuovo club che possa dargli maggiori possibilità di giocare titolare.

Secondo le ultime notizie riportate da calciomercato.com, su Frattesi c’è la Roma che ha intenzione di riportare nella Capitale il giocatore che è cresciuto nel settore giovanile del club giallorosso.

Da capire se l’operazione si riuscirà a fare a gennaio oppure a giugno. L’agente del ragazzo è a lavoro per trovare un’alternativa al suo assistito che ha chiesto di voler proseguire la sua esperienza in Serie A. Bisogno solo attendere l’evolversi del calciomercato ma una cosa è certa: il futuro di Frattesi all’Inter è ormai ai titoli di coda.