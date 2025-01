Primo dell’anno col botto, Olmo in Serie A: intreccio col Barça

Le problematiche legate alla registrazione del contratto di Dani Olmo potrebbero decidere il futuro dello spagnolo al Barcellona.

Stando alle ultime notizie, infatti, se le cose non dovessero risolversi entro 10 giorni, il campione d’Europa si ritroverebbe costretto a lasciare il club blaugrana contro la sua volontà e quella della società stessa, ma le regole sono regole ed è giusto che vadano rispettate. Nel caso in cui questo scenario dovesse realizzarsi, comunque, Dani Olmo non rimarrebbe senza squadra, visto che ci sarebbe una grande di Serie A pronta ad accoglierlo già in questi primissimi giorni di calciomercato.

Il tutto potrebbe poi concretizzarsi con l’intromissione di Jorge Mendes, che avrebbe interesse nel spingere lo spagnolo in Italia, destinazione comunque che al giocatore sembrerebbe essere piuttosto gradita.

Dani Olmo in Serie A: intreccio con il Barça

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Dani Olmo, fortemente in bilico dopo il continuo presentarsi dei problemi che il Barcellona starebbe riscontrando per la registrazione del suo contratto in Lega. Il club catalano ha avviato una nuova pratica nelle scorse ore per cercare di risolvere al più presto la situazione, ma l’impressione è che oramai il campione d’Europa sia destinato a non giocare in blaugrana.

Questo costringerà il Barcellona a fare a meno di Dani Olmo, che nel prossimo calciomercato dovrebbe dunque cambiare nuovamente squadra dopo aver insistito tanto in estate per lasciare Lipsia e tornare in patria, lì dove tutto è cominciato. Occhio però, perché comunque il futuro dello spagnolo non sembrerebbe essere tanto lontano dalla Spagna, visto che si starebbe parlando con insistenza di Serie A. O meglio, questa sarebbe un’idea che starebbe stuzzicando molte delle parti in causa coinvolte.

A fronte di quello che sta succedendo, il collega Alessandro Jacobone sui propri canali social è come se avesse proposto Dani Olmo al Milan, cercando una soluzione che possa accontentare tutte le parti in causa coinvolte, ovvero il Barcellona ed anche l’ultimo degli arrivati, Sergio Conceiçao.

Svelati i dettagli dell’affare Dani Olmo

Dani Olmo potrebbe andare ad arricchire il roster del Milan a partire dal prossimo calciomercato invernale. O meglio, questa è l’idea proposta dal collega e tifoso milanista Alessandro Jacobone sui propri profili social. Considerate le difficoltà che il Barcellona sta riscontrando nel registrare in Lega il contratto del campione d’Europa, c’è il serio rischio che l’ex Lipsia possa lasciare a parametro zero se non a giugno già in questo gennaio.

Scenario che Laporta non ha alcuna intenzione neanche di immaginare considerate le cifre sborsate la scorsa estate, ed è qui che entra in gioco Jacobone, che ha parlato di un prestito di sei mesi di Dani Olmo al Milan a condizioni favorevoli al club rossonero così da evitare lo “sciacallaggio” dei vari Liverpool, PSG e Chelsea che potrebbero sfruttare la situazione e soffiare il giocatore al Barcellona a zero. Chissà che un pensierino dalle parti di Montjuic non ce lo facciano. Staremo a vedere.