Calcio italiano in lutto: è morto l’ex allenatore della Fiorentina

Il mondo del calcio italiano e anche della Tv italiana, piange la scomparsa dell’ex allenatore della Fiorentina.

Il volto noto della Domenica Sportiva sull’emittente della Rai e ruolo da commentatore, nonché opinionista radiofonico e televisivo, è scomparso quest’oggi dopo il ricovero dei giorni scorsi a causa di una brutta polmonite.

A darne il triste annuncio, in un messaggio di cordoglio, proprio la Fiorentina che ha pubblicato una nota ufficiale in segno di lutto nel corso di questa mattina. Assieme al club viola, anche il Torino e diversi esponenti del calcio italiano.

Lutto nel calcio italiano: è morto a 80 anni l’ex tecnico della Fiorentina

La notizia è circolata nel corso di questa mattina, in merito al lutto nel calcio italiano, per quanto riguarda la storica figura del calcio sia in panchina che in Tv.

Perché, dopo la carriera vissuta nel mondo del calcio, non è praticamente mai uscito dai radar. Prima calciatore e poi commentatore, volto noto sui canali Rai.

È morto questa mattina, come annunciato dai diversi organi di informazione, l’ex allenatore della Fiorentina, Aldo Agroppi. Dopo la carriera da calciatore e da allenatore, era uno dei volti noti della Tv italiana ed è scomparso quest’oggi all’età di 80 anni. Tutta la redazione di CalcioNow si stringe attorni ai cari e agli affetti di Aldo Agroppi.

Il messaggio di cordoglio della Fiorentina

Attraverso i propri canali social, la Fiorentina ha annunciato la morte del suo ex allenatore, Aldo Agroppi. Ecco cos’ha scritto il club viola: “Tutto il club della Fiorentina esprime enorme cordoglio per la morte di Aldo Agroppi. Aveva vestito da giocare la maglia del Torino e da tecnico è stato viola per oltre 40 gare. Riposa in pace Aldo”.

Chi era Aldo Agroppi? Dalla panchina alla poltrona, il noto commentatore della Rai

Il mondo del calcio piange Aldo Agroppi, ex centrocampista e allenatore che aveva 80 anni. Da qualche giorno, a causa di una polmonite, era ricoverato a Piombino, luogo dove è nato e cresciuto anche calcisticamente. Bandiera granata per otto stagioni, protagonista della Coppa Italia vinta nel ’68 e nel ’71. Da allenatore comincia con il Pescara in Serie B, con il Pisa nella stagione successiva che riesce a portare in Serie A. Da lì a poco arriva la grande chiamata della Fiorentina e, nonostante una gestione Antognoni che gli venne contestata ai tempi, quella ai viola è stata per lui una delle panchine dove si è più seduto nel corso della sua carriera da allenatore. Prima di diventare poi un amatissimo commentatore e opinionista sportivo.