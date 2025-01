Guerra Ucraina: calcio in lutto, morti 200 calciatori e allenatori

Continua ad andare avanti ormai da tanto tempo purtroppo la Guerra in Ucraina e ci sono pessime notizie anche per il mondo del calcio che è in lutto.

Una situazione davvero clamorosa quella che va avanti ormai da tantissimi anni e che ha messo in ginocchio il mondo intero che non può fare altro che piangere le tantissime vittime che continuano ad esserci per la Guerra in Ucraina con la Russia.

Adesso a dover pagare un caro prezzo come l’inspiegabile morte che porta via persone che tra loro non hanno nessuna motivazione di doversi fare del male e uccidere se non quella che viene imposta dal proprio paese, ci sono anche personaggi noti del mondo del calcio per la guerra in Ucraina.

Una sconfitta per l’umanità quella che si sta consumando non troppo distante dall’Italia e che vede l’Ucraina provare a difendersi in ogni modo possibile da quelli che sono i continui attacchi della Russia in una guerra che non sarà mai una vittoria per qualcuno. Anche il mondo del calcio adesso è in lutto per ciò che sta accadendo.

Calcio in lutto per la guerra in Ucraina

Clamoroso quello che sta accadendo in un paese che ha rappresentato più volte tanto nel mondo del calcio anche in Europa, perché adesso ci sono delle situazioni difficili da dover spiegare come la morte di tantissime persone in Ucraina che provano a difendere il proprio paese e i propri familiari dall’invasione Russa.

In queste ultime ore a voler dire la sua è stato anche un ex calciatore che in Europa ha fatto la storia e ha sempre onorato il proprio paese sventolando la sua bandiera con orgoglio. Adesso però si trova costretto ad essere portavoce di quella che è una situazione drammatica come la guerra in Ucraina che ha portato alla morte di tante persone anche legate al calcio.

Intervistato a Il Messaggero, ha parlato proprio il presidente della Federcalcio ucraina Andriy Shevchenko di come la guerra in Ucraina abbia tolto la vita a tante persone che si ritrovavano ad essere protagonisti nel mondo del calcio fino a poco fa.

Ormai il calcio per l’Ucraina viene visto come un simbolo di speranza e resistenza. La Federcalcio ucraina sta facendo tutto il possibile per sostenere giocatori, allenatori e tifosi, provando a garantire la continuità dei tornei in un momento così delicato.

Ad oggi però sono oltre 200 le persone morte in Ucraina e legate al calcio che hanno perso la vita in Guerra tra giocatori, allenatori e altri professionisti dello sport.