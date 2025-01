Salta Juventus-Milan: tegola pesante per la Supercoppa

Aggiornamenti sulle condizioni fisiche del calciatore che salterà la semifinale di Supercoppa Juventus-Milan, in programma venerdì.

Arrivano delle novità riguardo lo stato di salute del giocatore che non sarà a disposizione per la prima partita di Supercoppa. L’allenatore non intende rischiarlo e spera di averlo a disposizione per l’eventuale finale, in programma lunedì prossimo 6 gennaio.

Intanto, ecco le ultime novità relative all’indisponibilità del giocatore che non prenderà parte alla sfide tra bianconeri e rossoneri a causa di un problema fisico.

E’ già giornata di vigilia in Arabia Saudita, con Juventus e Milan che saranno protagoniste della partita valida per l’accesso in finale di Supercoppa.

C’è grande attesa tra le fila dei rossoneri, che hanno cambiato allenatore prima del nuovo anno. Un esonero sulla carta già scritto per Paulo Fonseca, che ha lasciato il posto ad un altro portoghese, Sergio Conceicao.

Il tecnico ex Porto esordirà contro la Juventus del figlio Francisco. Ecco le ultimissime notizie riguardo le probabili formazioni delle due squadre con una delle due che perde per infortunio un big.

Juventus-Milan: un big non sarà presente alla partita

E’ la redazione di tmw a fare il punto della situazione riguardo l’indisponibilità del calciatore che non sarà a disposizione dell’allenatore per la super sfida di Supercoppa.

Ecco nuovi aggiornamenti relativi al problema fisico dell’attaccante che si accomoderà in tribuna per tentare poi un recupero nell’eventuale finale in programma il 6 gennaio.

Per l’allenatore restano da valutare anche le condizioni fisiche di altri due giocatori che, però, saranno regolarmente in gruppo per la partita anche se nelle gambe non hanno ancora i 90 minuti.

La rifinitura di domani, dunque, sarà decisiva per il tecnico del Milan Conceicao che non potrà contare su Leao che è ancora infortunato.

Recuperano, invece, Pulisic e Musah che però andranno gestiti dall’allenatore portoghese.

Infortunio per l’attaccante, salta la partita Juventus Milan

Conceicao non cambierà il sistema di gioco del Milan. L’allenatore dovrebbe giocare con un 4-4-2, con la doppia punta, Morata-Abraham, e gli esterni Jimenez e Pulisic, che non è al meglio della condizione e non ha i novanta minuti nelle gambe.

L’assente eccellente della semifinale di Supercoppa sarà Leao che non sarà a disposizione del Milan. Il giocatore, infortunatosi contro il Verona, non ha recuperato dall’infortunio. Il tecnico non intende rischiarlo per questa partita.