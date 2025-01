Dalla Francia: contatti per Zidane in Serie A, la destinazione

Dalla Francia svelano quello che è il possibile approdo di Zizou Zidane, dopo diversi anni di inattività, in Serie A.

Di nuovo in panchina, dopo la singola gestione vissuta al Real Madrid. Senza i Blancos, Zinedine Zidane non si è mai più visto sotto le vesti di allenatore e lo stesso tecnico francese sarebbe pronto a ripartire.

Aveva atteso la Nazionale francese, ma senza l’addio di Deschamps e con la gestione che va avanti col tecnico che vinse il Mondiale nel 2018, alla fine le cose con Zidane non si sono mai concretizzate. Anzi, adesso Zizou cerca una nuova destinazione e dopo non aver accettato le proposte dall’Arabia Saudita, ecco che rispunta la Serie A per lui, con una destinazione ben precisa dopo i diversi scossoni che si sono visti in Italia.

Zidane in Serie A: la notizia dalla Francia

Zinedine Zidane di nuovo in Serie A, ma non alla Juventus come si era pensato prima dell’approdo di Thiago Motta in panchina.

Il tecnico francese ha voglia di tornare e lo farà passato per una grande del calcio, non ripartendo dai bassifondi, nonostante i diversi anni passati senza allenare. Tutti si interrogano del perché non ha mai scelto di tornare all’opera, ma la verità è che evidentemente non ha mai ricevuto proposte che lo abbiano poi realmente soddisfatto. E allora ecco che, con un progetto tecnico che fa al caso suo, potrebbe rivedersi in panchina Zinedine Zidane.

Si tratta della Serie A che, dopo aver visto sistemata la situazione al Milan con Coneicao, che vorrà tenersi stretto il suo posto dopo l’addio di Fonseca, vede aperti gli spiragli della Roma: i giallorossi, fanno sapere dalla Francia, avrebbero tentato un contatto per avere Zidane nel 2025/2026. Sullo sfondo, sempre viva, la pista che porta a Massimiliano Allegri.

Ultime su Zidane, il francese aspetta solo una chiamata

In verità, Zinedine Zidane, aveva tra le idee un’altra strada da allenatore: quella da Commissario Tecnico. Il ruolo da CT della Francia come sogno mai realizzato, dopo la straordinaria carriera vissuta da calciatore e leggenda francese. Ma le cose per lui sembrano non consumarsi né in un verso, né in un altro, considerando che anche il Brasile sembra non sceglierlo tra i possibili candidati al ruolo di CT straniero per i verde-oro.

Zidane di nuovo in Serie A: niente Juve

Niente Juventus dunque, se Zidane dovesse scegliere la Serie A, lo farà per un progetto tecnico che fa al caso suo. Claudio Ranieri vorrebbe convincere il tecnico a sposare il progetto coi giallorossi. Tra i candidati della Roma, ovviamente, anche il sempreverde Massimiliano Allegri. Al momento, l’unica possibile destinazione per Zizou in Italia, è quella della Roma. E dopo Mourinho, un altro grande allenatore potrebbe finire in Capitale.