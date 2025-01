De Jong lascia il Barcellona, giocherà in Serie A

La rottura era nell’aria e ora sembra definitiva tra Frenkie De Jong e il Barcellona, con il calciatore che ha appena comunicato che cambierà squadra.

Uno dei migliori centrocampisti al mondo è pronto a dare una svolta alla propria carriera. Perché il talento olandese è pronto a mettersi alle spalle il Barcellona una volta e per tutte. Sono arrivate importanti dichiarazioni direttamente da quello che è il tesserato dei blaugrana pronto a cambiare aria. De Jong è pronto a lasciare il Barcellona.

Una decisione davvero inaspettata visto quello che è il valore dell’ex calciatore dell’Ajax che ora è pronto a dire addio anche al Barcellona. Il suo contratto è sempre più vicino alla scadenza e per questo motivo che il club spagnolo proverà a fare cassa dalla sua vendita.

Adesso ci siamo, perché Frenkie De Jong sarà venduto dal Barcellona e per i club di Serie A è una grande occasione quasi irripetibile. Ci sono delle novità molto importanti di mercato che riguardano ciò che può accadere da un momento all’altro già in questa finestra di mercato di gennaio.

Calciomercato Serie A: Frenkie De Jong pronto a firmare

Quello che è accaduto è molto semplice, non ci sono più i presupposti per continuare insieme tra Frenkie de Jong e il Barcellona che venderà il centrocampista alla migliore offerta che riceverà magari già in queste settimane o la prossima estate. Di contro però c’è un contratto in scadenza nel 2026 che fa crollare il prezzo, ancor di più ora anche le sue dichiarazioni.

Perché è stato proprio il centrocampista olandese del Barcellona Frenkie De Jong a parlare e raccontare quella che è la sua attuale situazione di bilico con il club blaugrana. Ci sono delle novità che arrivano dopo l’intervista rilasciata a Voetbal International dove lo stesso calciatore ha ammesso la posizione presa.

De Jong vuole lasciare il Barcellona e le voci che circolavano su di lui in merito ad un divorzio imminente con il club spagnolo quindi sono vere. Non ci sono possibilità di prolungare il suo attuale contratto in scadenza il prossimo anno e si valuta un addio.

De Jong non è felice a Barcellona del suo scarso utilizzo e per questo che sta seriamente pensando all’addio. Il calciatore ha confermato tutto lui stesso nell’intervista appena rilasciata e ora per i club di Serie A può essere un’occasione davvero imperdibile.