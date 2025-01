Esonero ufficiale: scelto il sostituto, il comunicato del club

Ribaltone servito. La notizia era già nell’aria ma adesso è diventata anche ufficiale. La società ha annunciato l’addio con il sostituto che è pronto a subentrare e raccogliere la patata bollente.

L’impresa sarà davvero ardua ma non impossibile. Ci sono buone possibilità per tirar fuori la squadra da questa situazione di classifica davvero negativa.

Il club, ancora una volta, ha deciso di rivoluzionare l’area tecnica ed affidarsi ad un nuovo allenatore ed un altro direttore sportivo, che dovrà gestire questa sessione invernale di calciomercato.

C’è un mese di tempo per sistemare la rosa e completare l’organico che dovrà lottare per evitare la retrocessione. Ecco tutti i dettagli riguardo la scelta della proprietà che ha già deciso su chi puntare.

Cambio in vista in Italia con l’addio dell’allenatore e del direttore sportivo. La notizia è stata ufficializzata quest’oggi con l’esonero della proprietà che ha mandato via il ds.

Rispetto al tecnico, infatti, il club non è riuscito a trovare l’intesa per la rescissione del contratto.

Arrivato l’estate scorsa, il dirigente ha firmato fino al 2026 e le cifre in ballo sono davvero alte. Toccherà all’amministratore delegato trovare l’intesa e concordare la buonuscita. Intanto, per il momento il ds resta a libro paga della società.

Toccherà ad un altro direttore gestire questa seconda parte di stagione e occuparsi del calciomercato di gennaio 2025, con la proprietà che ha già fatto sapere di aver messo a disposizione del club dei nuovi fondi per tentare di raggiungere quanto prima la salvezza.

Cambio in Italia: via ds e allenatore, scelti i sostituti

E’ arrivato il via libera della società che ha annunciato ufficialmente l’esonero del direttore sportivo, che non si occuperà più della squadra.

Arrivano in un momento di estrema difficoltà, l’ex Roma ha perso la fiducia della proprietà dopo i recenti risultati negativi. Difeso da tifosi, alla fine il patron ha optato per il cambio immediato.

Ad occuparsi del prossimo mercato della Salernitana sarà l’ex Ascoli Valentini che ha già scelto il nuovo allentore dei granata che sarà Roberto Breda.

La società, nel frattempo, ha comunicato l’addio di Gianluca Petrachi che non ricoprirà più il ruolo di direttore sportivo della Salernitana.

Salernitana: c’è l’addio con Petrachi, è ufficiale.

La notizia era già nell’aria, dopo la sconfitta esterna contro il Catanzaro che ha chiuso un 2024 da incubo per i granata. Patron Iervolino, su tutte le furie per i risulatati raggiunti fino ad oggi dal club, ha dato un’altra svolta con il cambio di direzione e con l’arrivo di Valentini e Breda che dovranno tentare di raggiungere la salvezza ed evitare la retrocessione in Serie C della Salernitana.

Per Petrachi, che era tornato in pista dopo essere rimasto fermo alcuni anni, un esonero inaspettato e quasi clamoroso. Resterà a libro paga della Salernitana, visto che ha un contratto con scadenza fissa a giugno 2026.