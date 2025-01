Guardiola fa un favore alla Juve: chiudono con il Manchester City

C’è una novità di mercato che riguarda la Juventus, pronta a cedere al Manchester City il giocatore.

Arrivano importanti novità in merito all’affare che riguarda il bianconero che è finito nella lista dei cedibili per questa sessione di gennaio 2025.

La società, su input anche di Thiago Motta, è pronta a vendere il giocatore che in questa prima parte di stagione ha deluso e non poco le aspettative dei tifosi e dello staff tecnico.

Ecco perché, approfittando dell’apprezzamento di Pep Guardiola, Giuntoli è pronto a spedire in Inghilterra il calciatore che è finito nel mirino del Manchester City.

Nel futuro della Juventus c’è il Manchester. Dallo United potrebbe arrivare Zirkzee mentre al City, i bianconeri, possono cedere uno degli esuberi che è fuori dal progetto tecnico della Vecchia Signora.

Una sorpresa vera e propria, la cessione del centrocampista che è pronto a fare le valigie e salutare l’Italia.

Calciomerrcato Juventus: lo vendono al Manchester City

Il mercato di gennaio è appena iniziato con la Juventus che attesa da un mese di fuoco, visto che dovrà intervenire per sistemare la rosa a disposizione di Thiago Motta.

La priorità di Giuntoli è acquistare un difensore centrale. Ci sono diversi profili che pososno fare a caso dei bianconeri che, per il momento, non hanno ancora accelerato per l’acquisto di Hancko, che resta la priorità della Vecchia Signora.

Il direttore sportivo dei bianconeri attende di chiudere qualche operazione anche in uscita, con la partenza di un big che può arrivare in questo mercato di gennaio.

A sorpresa, infatti, nella lista dei cedibili della Juventus è finito Douglas Luiz che dopo appena sei mesi dal suo arrivo in Italia può già salutare Torino.

Douglas Luiz al Manchester City?

Gira una voce di mercato che riguarda il centrocampista brasiliano. Pep Guardiola, infatti, in crisi di risultati con la sua squadra, è alla ricerca di rinforzi ed avrebbe messo nella lista della spesa anche il bianconero.

Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, i dirigenti sono pronti ad accontentare Guardiola e portare al Manchester City Douglas Luiz. Il brasiliano, che ha un lungo passato in Premier, con la maglia dell’Aston Villa, fino a questo momento non ha trovato molto spazio alla Juventus.

I numeri dell’esperienza alla Juve di Douglas Luiz sono davvero deludenti con 12 partite, zero gol e assist, per un totale di 343 minuti.