Infortunio Juventus, pessime notizie: quante partite salta

Non arrivano buone notizie per la Juventus che è costretta a fare i conti ancora una volta con quella che è la situazione infortuni che mettono in crisi Thiago Motta.

Una stagione davvero complicata per la Juventus sotto questo punto di vista perché più di una volta sono arrivate notizie di questo tipo quest’anno con l’ennesimo infortunio che complica ora il resto della stagione visto che c’è stato un altro giocatore che si è dovuto fermare per la squadra di Thiago Motta.

E’ da inizio stagione che continuano i problemi per l’allenatore bianconero che più di una volta ha dovuto fare i conti con l’emergenza in infermeria che sta complicando il processo di crescita di questa nuova stagione della Juventus che ora ha perso un altro giocatore per infortunio.

Da capire adesso quando potrà tornare nuovamente a disposizione quello che per l’allenatore è considerato uno dei giocatori più importanti della rosa. Perché anche questa volta c’è stato un infortunio nella Juve che ha complicato le cose in vista dei prossimi e importanti impegni del club.

Infortunio Juventus, altro giocatore ko

Ci sono degli aggiornamenti da dover dare e che riguardano l’infortunio in casa Juventus perché un calciatore è andato ko proprio in occasione di quella che è la Supercoppa Italiana dove il club bianconero è impegnato in Arabia Saudita.

Conceicao si è infortunato prima di Juventus-Milan e ora bisognerà capire come stanno realmente le cose per il giocatore portoghese che si è fatto male e rischia di dover saltare anche le prossime partite tra Supercoppa e campionato.

Da valutare nelle prossime ore se Conceicao recupererà dall’infortunio con la Juve che spera di avere il prima possibile nuovamente a disposizione il giocatore che per Thiago Motta è considerato un vero valore aggiunto della rosa.